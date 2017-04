Politieke tegenstelling tussen links en rechts is vervangen door nationalisme tegen internationalisme

“De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen heeft een nieuwe trend in de internationale politiek bevestigd. In land na land verdwijnt de politieke tegenstelling tussen links en rechts om plaats te maken voor de tegenstelling tussen nationalisme en internationalisme,” schrijft Gideon Rachman in de Financial Times

“2016 was het jaar van de doorbraak voor nationalisten – met de Brexit in Groot-Brittannië en de overwinning van Donald Trump in de VS. Maar de Franse uitslag geeft aan dat het gros van continentaal Europa aan de internationalistische kant van de scheidingslijn zal blijven.

De stijd tussen Marine Le Pen en Emmanuel Macron in de tweede ronde op 7 mei is een klassiek duel tussen een nationalist en een internationalist. Le Pen wil Frankrijk uit de eurozone halen, invoerrechten heffen, de grenscontroles versterken en de immigratie beperken. Macron daarentegen is een fervent aanhanger van de EU en een ‘believer’ in vrijhandel, met een liberale visie op het vluchtelingenprobleem. […]

Omdat het duel tussen Macron en Le Pen deel uitmaakt van de internationale ideologische strijd, zal de uitslag met argusogen worden gevolgd in de rest van de wereld. Een waarschijnlijke overwinning van Macron zal in Brussel en Berlijn met blijdschap worden onthaald en met teleurstelling in het Kremlin en het Witte Huis.”