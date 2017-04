36 zaken die Hollywood ons wil doen geloven

Vanuit elk raam in Parijs kan je de Eiffeltoren zien.

Niet-Amerikanen spreken altijd en overal Engels, ook wanneer ze gewoon onder elkaar zijn.

Bij een achtervolging kan je je altijd verbergen in een toevallig voorbijkomende parade.

Elk bed heeft een speciaal soort deken dat vrouwen tot hun oksels bedekt en mannen slechts tot hun heupen.

Of de politiecommissaris schorst zijn beste detective, of hij geeft hem 48 uur om de zaak op te lossen.

Elke boodschappentas bevat minstens één stokbrood.

Iedereen kan een vliegtuig veilig aan de grond zetten mits radiocontact met de luchthaven.

De perfecte schuilplek in elk gebouw is het ventilatiesysteem, want achtervolgers komen nooit op het idee om daar iemand te zoeken.

Elke politiedetective moet verplicht samenwerken met een partner die in elk opzicht zijn tegenpool is.

Elk politieonderzoek vereist minstens één bezoek aan een stripclub.

Elke bom heeft een elektronische LED-display waarop je exact kan aflezen binnen hoeveel seconden hij ontploft.

In het zeldzame geval dat je je pistool moet herladen, heb je altijd nog genoeg munitie bij je, tenzij je geconfronteerd wordt met een Kung Fu-expert.

Zolang je niemand een foto laat zien van je vriendin of dochter is de kans zeer groot dat je een oorlog overleeft.

Om je voor te doen als Duits officier hoef je geen Duits te spreken. Engels met een Duits accent volstaat.

De burgemeester van elke stad maakt zich meer zorgen over het toerisme of zijn aankomende kunsttentoonstelling dan over natuurrampen of loslopende seriemoordenaars.

Een man kan het ergste pak slaag makkelijk verdragen, maar schreeuwt zijn pijn uit wanneer een vrouw zijn wonden schoonmaakt.

Als je een taxi moet betalen, neem dan gewoon een willekeurig biljet uit je portefeuille.

Gebruik ’s nachts nooit het licht in de keuken, maar het licht van de koelkast.

Vrouwen die logeren in spookhuizen onderzoeken vreemde geluiden best in hun ondergoed.

Elke ochtend maken moeders eieren, spek en wafels voor hun familie, hoewel niemand tijd heeft om ze op te eten.

Op elke autocrash volgt een explosie.

Elke telefoonnummer begint met ‘555’.

Je kan eender welk gebouw in brand steken met één enkele lucifer.

Middeleeuwse boeren hadden een perfect verzorgd gebit.

Als je wakker wordt na een nachtmerrie doe je dat door rechtop te gaan zitten en hevig te hijgen.

‘Hallo’ of ‘Tot later’ is niet nodig aan de telefoon.

Je moet je ogen niet op de weg houden tijdens het rijden, maar je moet wel de ganse tijd aan je stuur draaien.

Er zijn altijd parkeerplaatsen vrij recht voor je bestemming.

Enkel wanneer een detective geschorst is, kan hij een zaak oplossen.

Het is niet erg om in de minderheid te zijn bij een gevecht. Je vijanden zullen immers op een bedreigende manier ronddansen tot je hun vrienden één voor één buiten westen slaat.

Iemand die een harde klap op zijn hoofd krijgt en het bewustzijn verliest, heeft daarna nooit last van een hersenschudding of andere hersenschade.

Niemand raakt in shock tijdens autoachtervolgingen, hijackings, explosies, vulkaanuitbarstingen of buitenaardse invasies.

Nieuws op de tv bevat meestal iets dat van persoonlijk belang voor je is, maar het is niet nodig om het volledige item uit te kijken.

Je vindt altijd een kettingzaag wanneer je er één nodig hebt.

Elk slot kan worden geopend met een paperclip of kredietkaart tenzij het de deur is van een gebouw dat in brand staat.