De Taliban zijn terug en dat voorspelt weinig goeds voor Afghanistan

De Afghaanse Taliban heeft vrijdag een slachtpartij aangericht in een militaire basis in het noorden van het land. Op zijn minst 140 Afghaanse militairen werden daarbij gedood. Het ging om de meest moorddadige aanslag in het land sinds 2001.

De Taliban controleert vandaag volgens de inspecteur-generaal voor de heropbouw van Afghanistan – een orgaan dat afhangt van de Amerikaanse regering – zo’n 43% van het Afghaanse grondgebied. Minder dan een jaar geleden was dat amper 35%. Vooral op het platteland, het zuiden en een aantal provincies in het noorden van het land is de Taliban sterk aanwezig.

Wat gebeurde na 9/11?

In 2001 hadden de Verenigde Staten samen met een internationale coalitie het regime van de Taliban omver weten te werpen. Die waren sinds 1996 aan de macht.

Daarna werd een democratiseringsproces in gang gezet, waarbij een interimregering de transitie in goede banen moest leiden, vooraleer in 2003 een nieuwe grondwet werd goedgekeurd en in 2004 presidentsverkiezingen werden georganiseerd.

Het regime krijgt het – sinds het vertrek van de Amerikaanse troepen uit het land in 2011 – steeds moeilijker om zijn autoriteit op te dringen en de veiligheid in het Afghaanse grondgebied te verzekeren. In het land bevinden zich nog steeds 8.000 Amerikaanse militairen.

De rol van Rusland

De Afghaanse minister van Defensie en de stafchef van het leger namen maandag ontslag als gevolg van de aanslag op de legerbasis.

Volgens de Amerikanen zou Rusland de Taliban van financiële en materiële hulp voorzien, iets wat door de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergeï Lavrov wordt ontkend.