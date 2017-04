‘Massale jobcreatie veel interessanter dan basisinkomen’

Het onderzoeksbureau Kantar TNS ondervroeg in opdracht van Knack 1.000 Belgen over de invoering van een basisinkomen.

Waar gaat het over?

Elke burger – of die nu werkt of niet – zou 1.000 euro per maand krijgen, maar daarbij zouden alle sociale uitkeringen en voordelen zoals kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding, ziekteverzekering of pensioen wegvallen

Hoe werd er gestemd?

38 procent is helemaal tegen, 25 procent eerder tegen = 63% negatief

6 procent is helemaal gewonnen, 13 procent is eerder voor = 19% positief

18 % is neutraal/ heeft geen mening.

Opmerkelijk

De Nederlandstaligen (66 procent) zijn iets meer tegen dan de Franstaligen (60 procent).

Meer vrouwen (67 procent) dan mannen (59 procent) zien een basisinkomen niet zitten.

Het enthousiasme neemt af met de leeftijd : van de min-34-jarigen is 27 procent voor, van de 35- tot 44-jarigen nog 23 procent, van de 45- tot 54-jarigen 21 procent, van de 55- tot 64-jarigen 16 procent en van de 65-plussers nog slechts 11 procent.

: van de min-34-jarigen is 27 procent voor, van de 35- tot 44-jarigen nog 23 procent, van de 45- tot 54-jarigen 21 procent, van de 55- tot 64-jarigen 16 procent en van de 65-plussers nog slechts 11 procent. Zelfstandigen (31 procent), hoogopgeleiden (25 procent) en mensen uit de hoogste sociale klasse zijn ook meer te vinden voor een basisinkomen.

Waarom is dit belangrijk?

Vanwege de vrees voor jobvernietiging door de toenemende automatisering wordt in verschillende landen met het basisinkomen geëxperimenteerd: Finland, Nederland, Canada, de VS,… In Zwitserland werd het idee per referendum weggestemd.

Het concept wordt verdedigd door mensen als Elon Musk, Beppe Grillo en Barack Obama, maar in eigen land ook door bijvoorbeeld ondernemer Roland Duchâtelet en filosoof Philippe Van Parijs. Uiteraard zijn er ook tegenstanders.

De geestelijke vader van het plan, econoom Enno Schmidt, zegt dat het basisinkomen de armen in de maatschappij financiële veiligheid biedt zonder hun waardigheid af te nemen en aan creatievelingen en ondernemers de mogelijkheid om hun passie na te streven.

Het universeel basisinkomen zal door iemand moeten worden betaald en is dus niets meer dan een herverdelingsschema, waarbij geld wordt gehaald bij degenen die het hebben om het te geven aan degenen die er geen hebben. Zulke schema’s voorzien een progressieve taxatie, wat betekent dat hoe meer iemand verdient, hoe meer geld van hem zal worden afgenomen. De aansporing om te werken vermindert naarmate men meer verdient en steeds meer dient af te staan.

In elke welvaartstaat heerst een natuurlijke spanning tussen herverdeling en economische groei. Idealiter wordt daarbij het juiste evenwicht nagestreefd om zo de meest kwetsbare mensen te beschermen, maar ook om een gezonde dosis onzekerheid te laten bestaan. Dat betekent laaggeschoolden en kleinverdieners voor hun eigen zekerheid te laten instaan door de economische mobiliteit te verbeteren. Maar dat realiseren vereist [van onze politici] meer creativiteit, vindingrijkheid en harde keuzes dan het lukraak uitdelen van uitkeringen of het garanderen van een comfortabel bestaan voor allen.

Nathan Keeble (Mises Institute):

‘Indien Finland (of een ander land) echt de armoede en werkloosheid wil aanpakken, moeten er maatregelen genomen worden die de levenskost reduceren en waarbij optimale omstandigheden worden gecreëerd die resulteren in massale jobcreatie.’

Opdat er volop werk zou zijn:

Moet het makkelijk zijn een bedrijf op te richten.

Moet het makkelijk zijn een nieuwe onderneming te beheren.

Moet het makkelijk zijn winst te maken opdat het bedrijf de eerste paar jaar kan overleven.

Moet het makkelijk zijn om werknemers aan te nemen.

Al deze factoren vergen een omgeving met:

Regels die makkelijk kunnen worden gerespecteerd, zonder dat daar veel geld voor moet worden uitgegeven,

lage belastingen,

lage transactiekosten,

acceptabele transportkosten,

goedkoop geld (maar niet in de buurt van nulrente),

acceptabele toegang tot kapitaal voor kleine ondernemingen,

lokale en nationale overheden die optimale werkomstandigheden nastreven voor nieuwe bedrijven en voor bestaande bedrijven die wensen uit te breiden.

Kartels, monopolies en politici

Verder is een transparante marktplaats vereist die niet wordt gedomineerd door politiek dominante kartels en overheidsinstellingen die aan deze kartels schatplichtig zijn .

Dit alles is belangrijk omdat de belangrijkste oorzaak van hoge levenskosten artificiële schaarste is, die wordt gecreëerd en in stand gehouden door monopolies, kartels en politici/een overheid die hun belangen verdedigen.

Artificiële schaarsheid die door deze kartels wordt opgelegd en die daarin door de overheid worden gesteund is de belangrijkste oorzaak van stijgende kosten in verschillende sectoren.’