Only in Belgium? 33 jaar werkloos en meer pensioen dan vriendin die 40 jaar werkte

Een Waalse vrouw die 40 jaar werkte, waarvan 25 jaar als zelfstandige, krijgt minder pensioen dan haar vriendin die 33 jaar werkloos was. De zaak kwam aan het licht omdat beide vrouwen vriendinnen zijn en ze gelijktijdig hun pensioen lieten uitrekenen

De ene vrouw werkte bijna 40 jaar lang – het grootste deel als zelfstandige en zal minder dan 1000 euro per maand ontvangen. Haar vriendin, die zes jaar lang als opvoedster werkte en vervolgens haar baan opgaf om voor haar kinderen en die van haar zus te zorgen (en zo 33 jaar lang werkloos bleef), zal zo’n 220 euro meer ontvangen per maand.

Kamerlid en voormalige minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) spreekt van ‘een onaanvaardbare situatie’ en suggereert in Het Laatste Nieuws om de gelijkschakeling van werkloosheidsperiodes nog verder af te bouwen of de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken.

In in een persbericht reageert ook de N-VA: