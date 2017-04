Acerta: Ruim één op vier werkdagen wordt nooit gepresteerd

In België wordt minder dan driekwart van de beschikbare werkdagen daadwerkelijk met arbeid ingevuld. Het saldo wordt ingenomen door vakanties, feestdagen en ziekteverlet.

Dat is de conclusie van een studie van het sociaal verzekeringsfonds Acerta bij 240.000 werknemers.

Er wordt wel opgemerkt dat het aandeel van het ziekteverlet steeds verder blijkt te groeien.

Indien alle personeelsleden het traditionele pakket van achtendertig arbeidsuren per week ook daadwerkelijk volledig met werk zouden invullen, zouden de ondernemingen de beschikbare werktijd voor 100 procent kunnen benutten. In werkelijkheid moet volgens Acerta echter worden vastgesteld dat slechts 71 procent daadwerkelijk met arbeid wordt ingevuld.

Daarbij moet volgens Acerta bovendien worden vastgesteld dat de daadwerkelijke arbeidstijd jaarlijks verder blijft afkalven. Vijf jaar geleden werd immers nog een activiteitsniveau van 71,53 procent gemeld, maar dat was vorig jaar ingekrompen tot 70,84 procent.

Ongevallen en ziektes

Vooral vakanties blijken volgens Acerta de werktijd in te perken. Werknemers hebben in België meestal recht op tien wettelijke feestdagen en twintig wettelijke vakantiedagen. Daarnaast zijn er in sommig sectoren nog een aantal bijkomende vakantiedagen voorzien of worden extralegale feestdagen toegekend.

In totaal vertegenwoordigt vakantie volgens het rapport ongeveer 33 procent van de volledige afwezigheid. Daarnaast zou ook het stelsel van de arbeidsduurvermindering 4 procent van de totale werktijd doen verdwijnen.

Een tweede belangrijke hinderpaal voor een optimale invulling van de werktijd zijn ongevallen en ziektes. Vastgesteld werd daarbij dat 27,9 procent van de totale werktijd door gezondheidsproblemen verloren gaat.

Acerta benadrukt daarbij bovendien dat het aandeel van ziekte en ongevallen verder toeneemt, want vijf jaar geleden vertegenwoordigden die problemen slechts 24,9 procent van alle afwezigheden.

De rest van de verloren werktijd moet worden gelinkt aan allerlei sociale verworvenheden, zoals het ouderschapsverlof, het tijdskrediet of het educatief verlof. Het aandeel van dat pakket is door de beperkende maatregelen van de federale regering het voorbije jaar wel gedaald.