Wie kijkt naar de Facebookmoorden?

In de Amerikaanse staat Ohio werd twee weken geleden de 74-jarige Robert Godwin op straat neergeschoten. Die moord werd live op Facebook uitgezonden. In een ander Facebookfilmpje beweerde de dader dat hij in totaal dertien personen heeft doodgeschoten, al zijn daar voorlopig geen bewijzen van.

Maandag livestreamde een Thaise man dan zijn zelfmoord op Facebook, nadat hij eerst had getoond hoe hij zijn eigen dochtertje om het leven bracht. In beide gevallen duurde het respectievelijk 2 en 24 uur vooraleer de beelden offline konden worden gehaald. Volgens de chef van de Thaise politie kwam dat doordat Facebook in de Verenigde Staten is gevestigd en er aanzienlijk tijdsverschil tussen beide landen is.

Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook, zei in een reactie dat zijn bedrijf voorlopig op de tussenkomst van zijn gebruikers blijft rekenen om abnormale situaties te rapporteren, maar dat op lange termijn betere middelen zullen kunnen worden ingezet dankzij artificiële intelligentie.

Er is ook een vragende partij voor die soort content

Volgens Jason L. Riley, een journalist die in de raad van bestuur van de Wall Street Journal zetelt, is er een veel groter probleem en dat zijn de mensen die vragende partij zijn voor dit soort content: de sociale media-bewoner, die met zijn muis stemt en niet beschermd wil worden:

“De Godwin-video werd meer dan 1,6 miljoen keer bekeken, zelfs nadat de kleinzoon van het slachtoffer er op Twitter om smeekte te stoppen met het delen van de link er naar. Ook een video van een meisje uit de staat Georgia, dat zelfmoord pleegde, werd op YouTube en Facebook miljoenen keren bekeken. Dan is er nog de livestream van een tiener die seksueel misbruikt werd in Chicago. Niemand die de video zag, rapporteerde hem bij de politie.

“Als samenleving moeten we ons de vraag stellen hoe we ertoe gekomen zijn dat jonge mannen het als een eer beschouwen om een meisje te verkrachten… niet enkel dat ze zoiets een meisje kunnen aandoen, maar ook dat ze het nog eens live met de ganse wereld willen delen,’ zei een familielid van het slachtoffer in de Chicago Tribune.