Voormalig Amerikaans president Barack Obama heeft toegezegd in september een toespraak te houden op een gezondheidscongres dat wordt georganiseerd door de Amerikaanse investeringsbank Cantor Fitzgerald.

Niet iedereen is echter gelukkig met de plannen van Obama. Er is immers gebleken dat het gewezen Amerikaanse staatshoofd voor de toespraak een vergoeding van 400.000 dollar zal krijgen.

Critici wijzen er daarbij op dat de voormalige president in het verleden geregeld zijn afkeer voor de inhalige politiek van de bankwereld heeft duidelijk gemaakt, maar zichzelf nu door die vijand uit het verleden rijkelijk laat vergoeden.

Barack Obama heeft tijdens zijn twee mandaten als president van de Verenigde Staten geregeld van een bijzonder gespannen relatie met de financiële situatie blijk gegeven.

Onder meer veroordeelde hij de hoge bonussen die aan de executives van de Amerikaanse banken werden uitgekeerd. Bovendien merkte hij geregeld op dat Wall Street minstens gedeeltelijk schuld had aan de financiële crisis negen jaar geleden.

Ronald Reagan

Obama wordt voor zijn rede op het gezondheidscongres van Cantor Fitzgerald nog beduidend meer betaald dan Hillary Clinton, die twee jaar geleden zelf zwaar werd bekritiseerd omdat ze voor drie toespraken bij de bank Goldman Sachs een vergoeding van 225.000 dollar had ontvangen.

Enkele maanden geleden aanvaardden Barack Obama en zijn echtgenote Michelle Robinson een aanbod van uitgever Penguin Random House om elk een boek te schrijven. Geraamd wordt dat het echtpaar daarvoor een vergoeding van 65 miljoen dollar zal ontvangen.

Sinds Gerald Ford, de opvolger van Richard Nixon, in de tweede helft van de jaren zeventig, hebben nagenoeg alle voormalige presidenten na hun mandaat betaalde redevoeringen gehouden.

Ronald Reagan ontving voor twee speeches in Japan ooit een vergoeding van 2 miljoen dollar. Huidig Amerikaans president Donald Trump werd in het midden van het voorbije decennium al een bedrag van 1,5 miljoen dollar uitbetaald voor toespraken over de vastgoedsector. (mah)