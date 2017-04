Fiscale rechtvaardigheid en rechtvaardige fiscaliteit. Het zijn 2 containerbegrippen die de voorbije dagen niet uit de actualiteit zijn geweest. Of het nu om John Crombez, Charles Michel of Bart De Wever gaat, goochelen met woorden als ‘fair’ en rechtvaardig’ gebeurt niet zomaar. Waarom toch, houden politici zo van woorden als ‘fair’ en ‘rechtvaardig’? Omdat ze niets betekenen…

Kan één partij voorzitter nu aub eens zeggen wat hij/zij eigenlijk verstaat onder dat containerbegrip “fiscale #rechtvaardigheid“? Merci! — Ludwig Bollaerts (@LudwigBollaerts) April 25, 2017

Politici houden van ‘rechtvaardig’ omdat in het woord de drang naar ‘het beste voor allen’ schuilt en niemand wordt gediscrimineerd. Maar net de vaststelling dat iedereen in ‘rechtvaardigheid’ lijkt te geloven, geeft aan dat er iets mis is met het begrip. Net als dat andere warme dekentje dat door het woord ‘gemeenschap’ wordt gevormd, wijzen ‘fair ‘ en ‘rechtvaardig’ op een gebrekkige manier van denken.

Wat is er ‘fair’ bijvoorbeeld aan het beperken van handel? Of ‘onrechtvaardig’ aan het opheffen van bijkomende belastingen op kapitaal dat verdiend werd door succesvol ondernemen of uitvinden?

Politici houden ook van het woord ‘rechtvaardig’ omdat de betekenis ervan voor iedereen verschillend is: voor de ene betekent ‘rechtvaardig’ dat dezelfde regels gelden voor iedereen, dat iedereen die regels moet nastreven en dat de beste dan wint en uiteraard de jackpot krijgt. Anderen vinden het ‘rechtvaardig’ wanneer iedereen even veel (of even weinig) krijgt.

Die twee betekenissen zijn niet enkel verschillend; ze staan diametraal tegenover elkaar. Ze vertegenwoordigen het verschil tussen vrijheid en gelijkheid. Maar omdat het woord ongrijpbaar is en het twee tegenovergestelde begrippen in één verenigt, verliest het alle betekenis.

Halve maatregelen bedekken met de woorden ‘rechtvaardig’ en ‘fair’

Politici die het woord ‘rechtvaardig’ in de mond nemen weten dat en maken er graag misbruik van. Ze blijven halve maatregelen bedekken met de woorden ‘rechtvaardig’ en ‘fair’. En omdat dit woord onwaarschijnlijk handig is vinden ze dat ‘fair’ genoeg.