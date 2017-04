In vergelijking met buitenlandse concurrenten bieden luchtvaartmaatschappijen uit de Verenigde Staten aan de passagiers een povere reiskwaliteit. De Europese maatschappijen kunnen daarentegen als een referentie worden beschouwd.

Dat heeft het magazine The Economist gezegd, waarbij vooral gewezen wordt naar de aanwezigheid van concurrentie.

In de Verenigde Staten hebben een aantal fusies ervoor gezorgd dat de vier grootste maatschappijen inmiddels 80 procent van de totale markt vertegenwoordigen. In Europa blijft het gezamenlijke aandeel van de vier marktleiders beperkt tot 45 procent.

“De reiskost ligt in de Amerikaanse luchtvaart merkelijk hoger dan bij de Europese maatschappijen,” benadrukt The Economist. “Wanneer die kosten toch dalen, blijken de Amerikaanse passagiers daarvan weinig voordelen te genieten.”

Prijzenoorlog

“De brandstofkosten hebben de voorbije jaren een sterke terugval gekend, maar daarvan valt in de Amerikaanse tickets weinig te merken, terwijl in Europa tegelijkertijd een prijzenoorlog bleek. Noord-Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen boekten vorig jaar dan ook per passagier een winst van 22,40 dollar, terwijl in Europa sprake was van 7,84 dollar.”

Ook de servicekwaliteit laat volgens The Economist belangrijke verschillen optekenen. “In de lijst met de dertig beste luchtvaartmaatschappijen van de wereld staan slechts twee Amerikaanse namen,” benadrukt het magazine. “Europa heeft in diezelfde lijst negen vertegenwoordigers.”

Europa heeft er volgens het magazine dan ook over gewaakt dat de markt zijn concurrentieel karakter kon behouden. Onder meer wordt gewezen op de weigering van de Europese Unie om een fusie tussen Ryanair en Aer Lingus goed te keuren. Ook werd belet dat op luchthavens monopolieposities konden worden uitgebouwd.

Wel wordt opgemerkt dat niet alle Europese voordelen in de Verenigde Staten kunnen worden gekopieerd. “In Europa zijn de afstanden tussen de grote steden gevoelig korter, zodat het wegverkeer en de trein belangrijke rivalen worden,” wordt er benadrukt. “Dat is echter een bijkomende reden om een grotere concurrentie in de Amerikaanse luchtruim na te streven.” (mah)