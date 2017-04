EU vergat opzegclausule voor huur Londens kantoor EMA: 347 miljoen betalen

De EU dreigt honderden miljoenen euro aan schadevergoeding te moeten betalen aan Londen omdat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) daar nog tot 2039 een pad huurt en er geen opzegclausule in het contract is voorzien.

Het EMA is gevestigd in Canary Wharf, een van de chiquere zakendistricten van de Britse hoofdstad, maar moet als gevolg van de Brexit weg uit het VK. In het huurcontract blijkt nu geen opzegtermijn te zijn afgesproken en daardoor loopt de huur door tot 2039. Het resterende huurbedrag wordt volgens De Telegraaf geschat op 347,6 miljoen euro.

Michel Barnier, die door de EU is aangesteld om de Brexit-onderhandelingen in goede banen te leiden, vindt dat het Verenigd Koninkrijk moet opdraaien voor alle bijkomende kosten van de Brexit, zoals die van verhuizingen die de Britse exit teweeg brengt.

Waarom is dit belangrijk:

Het geeft aan hoe complex de onderhandelingen over de Brexit zich aankondigen, nu zich telkens dit soort situaties voordoen . Het geeft ook aan hoe nonchalant Europese instellingen met belastinggeld omgaan: PVV-europarlementariër Olaf Stuger spreekt van een „stommiteit van de grootste orde”. „Ieder weldenkend mens weet dat je geen huurverplichting van dertig jaar moet aangaan zonder opzeggingsclausule.”

Nederland, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Italië, Ierland, Portugal, Polen en Spanje hebben zich al kandidaat gesteld om het EMA in het post-Brexittijdperk te huisvesten.