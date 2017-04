De gitzwarte toekomst van de kassier

Ruim 3,5 miljoen Amerikanen zijn tewerkgesteld als kassier, dat is zo’n 2,5 % van het totale werknemersbestand. Die jobs komen steeds meer in gevaar, nu retailers volop experimenteren met automatisering.

(In de New York Times schreef Nobelprijswinnaar Economie Paul Krugman onlangs nog dat het opmerkelijk is dat president Trump zich zo inzet voor jobs in de Amerikaanse mijnbouwindustrie, terwijl sinds 2001 een half miljoen jobs in de retail verdwenen, 18 keer meer dan in de kolenindustrie, terwijl beide sectoren even goed slachtoffer zijn van economische veranderingen. ‘Waarschijnlijk omdat je het jobverlies in de retail niet op buitenlanders of ecologen kan steken,’ schreef Krugman.)

Kassiers zijn vandaag overal, maar straks nergens meer

Op LinkedIn luidt hoofdredacteur Chip Cutter donderdag de alarmbel over de toekomst van die kassier. Volgens hem zijn de Verenigde Staten totaal onvoorbereid op de massale economische dislocatie:

“Hoewel het zeker niet om goedbetaalde jobs gaat (een kassier verdient gemiddeld 9,70 dollar per uur), is het wel een erg toegankelijke job. Mensen van alle leeftijden en diverse opleidingen, kunnen makkelijk aan de slag, vaak zonder uitgebreide interviews of drugstests. […] In tegenstelling tot andere jobs zijn deze jobs overal en volop aanwezig doorheen de ganse VS en niet enkel in grote steden of kustplaatsen. Kassiers zijn er vandaag met andere woorden overal. Maar ze kunnen snel nergens meer zijn. Zijn ze daarop voorbereid? Is de Amerikaanse economie daarop voorbereid?”

Waarom is dit belangrijk?

-> Exact een maand geleden deed Steve Mnuchin, de minister van Financiën van Donald Trump, over deze problematiek een opmerkelijke uitspraak. Die vertelde toen op de ‘News Shapers’ conferentie in Washington dat hij artificiële intelligentie helemaal niet als een bedreiging voor onze jobs ziet:

“In de verste verte niet… binnen 50 of 100 jaar misschien. Ik ben helemaal niet bang dat robots in de nabije toekomst onze jobs zullen afpakken. Integendeel, ik ben zelfs optimistisch.”

-> In een studie van de universiteit van Oxford (Carl Benedikt Frey en Michael A. Osborne, 2013) staat te lezen dat er 97% kans is dat kassiers de komende decennia door robots zullen worden vervangen.

-> In februari maakte fastfoodketen Wendy’s bekend 1.500 zelfbedieningskiosken te zullen installeren, Starbucks experimenteert met een vestiging waar enkel per mobiele telefoon kan worden besteld én betaald. Amazon experimenteert met een supermarkt (Amazon Go!), waar geen kassa meer aan te pas komt.