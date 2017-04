De Afrikaanse miljonairs hebben een moeilijke periode achter de rug, maar op het eiland Mauritius bloeit hun populatie volop. Dat blijkt uit cijfers van de AfrAsia Bank.

Er werden eind vorig jaar in Afrika ongeveer 145.000 dollarmiljonairs geteld. Dat betekende een daling met 2 procent tegenover het jaar voordien. Op Mauritius kon echter een stijging met 20 procent tot 3.800 miljonairs worden gemeld.

Er wordt aan toegevoegd dat het kleine Mauritius inmiddels meer dollarmiljonairs omvat dan grotere Afrikaanse naties zoals Ethiopië of Ghana. Gevestigde economieën zoals Zuid-Afrika en Egypte herbergen echter nog altijd het grootste aantal miljonairs van het continent.

Het voorbije decennium is het aantal miljonairs in Mauritius – dat 1,3 miljoen inwoners telt – meer dan verdrievoudigd. Over het hele continent heeft de miljonairs-populatie tijdens diezelfde periode een groei met 19 procent gekend.

Immigratie

Nochtans kent Mauritius slechts een bescheiden economische groei. Daaruit kan worden afgeleid dat de miljonairs-populatie van het land vooral het gevolg is van immigratie en niet is veroorzaakt door de eigen creatie van rijkdom.

Het eiland heeft dan ook zijn economie geboetseerd om op toeristen en vermogende partijen een grote aantrekkingskracht te kunnen uitoefenen. Vaak wordt Mauritius dan ook als de meest tolerante markt van Afrika beschouwd.

De belasting op personen en bedrijven blijft beperkt tot 15 procent. Winsten en erfenissen zijn niet onderhevig aan heffingen.

Anderhalf decennium werd het land geopend voor buitenlanders, die vanaf toen de mogelijkheid kregen op het eiland eigendom te kopen. De aankoop van vastgoed ter waarde van 500.000 dollar biedt meteen ook een automatische permanente verblijfsvergunning. Bovendien worden mag men vanuit Mauritius ook onbeperkt in het buitenland investeren.

De toestroom van rijke inwijkelingen heeft het gemiddelde vermogen van de bevolking – die oorspronkelijk vooral leefde van de suikerproductie en het toerisme – gevoelig opgedreven. Sommigen vrezen wel voor een toenemende ongelijkheid.

De gemiddelde Afrikaan beschikt over een vermogen van 2.000 dollar. (mah)