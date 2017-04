Google Maps komt snel met advertenties

Ook jaren na zijn introductie blijft Google Maps gebruikers toevoegen, vooral dankzij de populariteit van smartphones in opkomende economieën.

Volgens Pichai zal het succes van Maps in de toekomst enkel toenemen, eens nieuwe technologieën als augmented reality – die digitale beelden op foto’s kan projecteren – aan de software worden toegevoegd.

Pichai:

“De voorbije maanden hebben we een reeks veranderingen doorgevoerd. Wanneer je op een vrijdagavond Maps opent wanneer je op de baan bent, geven we veel meer info over wat er in de buurt te doen is, waar je kan eten of drinken. We krijgen daarover goeie feedback van gebruikers en ik denk dat daar kansen liggen om toegevoegde waarde te creëren.”