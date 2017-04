Draghi, niet Duitsland, is baas bij de ECB

Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), maakte donderdag bekend voorlopig geen redenen te zien om het financiële stimulusprogramma, waarbij maandelijks 60 miljard euro in de economie wordt gepompt, af te zwakken.

Dat is opmerkelijk, want de Europese economie doet het goed en zette in 2016 een groei neer die de Amerikaanse overtreft en die in 2017 en 2018 nog groter moet zijn. Ook de werkloosheid daalt in zowat de ganse eurozone, terwijl er in sommige delen nog amper werkloosheid is.

Toch wil Draghi zijn uiterst soepele monetaire politiek nog even doorzetten. Waarom? Hij blijft zijn twijfels behouden omtrent de inflatie, die nu wel op niveau is, maar volgens hem nog niet duurzaam genoeg is.

Hij ziet ook geopolitieke risico’s, blijft ongerust over de impact van de Brexit en is uiteraard op zijn hoede voor de politieke situatie in Europa, met de nakende verkiezingen in Frankrijk en Italië.

Duitsland

Over Duitsland repte Draghi met geen woord, maar het is net daar dat zijn grootste angst ligt. De Duitsers voeren de druk op Draghi geweldig op en willen een einde zien aan de cyclus van monetaire stimulus. Tot op vandaag valt die wens in dovemansoren.

Het is voornamelijk de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schaüble die strijd voert met de ECB. Er gaat geen dag voorbij of Schäuble komt met kritiek op de politiek die Draghi voert en die naast de banken vooral de spaarders benadeelt. Opvallend daarbij is dat de Duitse houding – toch de grootste en meest robuuste economie van de eurozone – amper invloed heeft op de monetaire politiek van de eurozone.

Na het uitbarsten van de financiële crisis in 2008 duurde het jaren vooraleer de Duitsers instemden met de nulrente en het massaal opkopen van Europese staatsobligaties. Vandaag is de economische situatie duidelijk aan de beterhand en zijn dergelijke uitzonderingsmaatregelen niet langer gerechtvaardigd, maar toch slagen de Duitsers er niet in Draghi te doen plooien. Dat de Europese Centrale Bank een totaal onafhankelijke koers van Duitsland vaart leek enkele jaren geleden nog totaal ondenkbaar.