Ikea wil weten wat jij van artificiële intelligentie verwacht

Consumenten kunnen Ikea helpen beslissen waar en hoe het bedrijf in de toekomst Artificiële Intelligentie (A.I) kan inzetten.

De Zweedse meubelmaker heeft een extern innovatielaboratorium, Space10 genaamd, dat een globale vragenlijst (Do you speak human?) heeft opgesteld, met als doel te weten te komen wat mensen van Artificiële Intelligentie (A.I) verwachten.

Barcelona is de eerste stad die aan de beurt is, dan volgt Kopenhagen. In alle steden die worden aangedaan kunnen consumenten hun mening geven in speciaal daarvoor opgerichte stemloketten, maar klanten kunnen ook gewoon online hun antwoorden meedelen.

Wat wil Ikea te weten komen?

– Moeten onze machines als machines handelen of hebben we liever dat ze een persoonlijkheid hebben?

– Moeten ze mannelijk of vrouwelijk zijn? Moeten ze een naam hebben?

– Moet A.I. je persoonlijk wereldbeeld weergeven?

– Moet A.I. enkel op onze smartphones en onze huizen aanwezig zijn of hoort het overal in onze omgeving thuis?

– Moet het je emoties kunnen lezen en er op kunnen reageren?

Wat blijkt uit de paar honderden antwoorden die Ikea reeds binnenkreeg?

Mensen willen A.I. die menselijk is, liefst mannelijk, die hun wereldbeeld weerspiegelt en hun emoties kan lezen. Mensen verkiezen A.I. met een beschermend en bemoederend karakter, eerder dan een onderdanige, meer autonome of uitdagende houding.