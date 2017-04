De Chinese fabriek van G-III Apparel Group, exclusief verdeler van het textielmerk Ivanka Trump, heeft zich aan diverse inbreuken tegen de internationale arbeidswetgeving schuldig gemaakt.

Dat blijkt uit een audit die werd uitgevoerd door de Fair Labor Association (FLA).

Onder meer werd vastgesteld dat aan de werknemers een loon van amper 62 dollar werd betaald voor een werkweek van bijna zestig uur. Dat is ver beneden de gemiddelde salarissen van bijna 625 dollar per maand die in de Chinese textielindustrie worden uitbetaald.

Bij een tweedaagse controle in de Chinese fabriek van G-III Apparel Group in oktober vorig jaar werden volgens de Fair Labour Association in totaal vierentwintig inbreuken tegen de internationale arbeidswetgeving vastgesteld.

De controles brachten daarbij onder meer aan het licht dat sommige werknemers in de fabriek gedurende meer dan één jaar maandelijks meer dan tachtig overuren hadden moeten presteren. In China is overwerk nochtans wettelijk beperkt tot zesendertig uur per maand.

Beloftes

Daarnaast wordt in het rapport ook gewezen op een gebrek aan sociale zekerheid en de afwezigheid van een vakbondsvertegenwoordiging om de belangen van de werknemers te verdedigen. Bovendien werden volgens de controleurs ook belangrijke knelpunten op het gebied van veiligheid en gezondheid opgemerkt.

In een reactie op de resultaten heeft het bedrijf een aantal maatregelen, onder meer op het gebied van veiligheid en overuren, beloofd.

Er wordt wel opgemerkt dat Ivanka Trump, dochter van de Amerikaanse president Donald Trump, bij G-III Apparel Group geen verantwoordelijke functie heeft. Het bedrijf heeft enkel een exclusieve licentie om het merk Ivanka Trump te produceren en verdelen.

Evenmin kon worden aangegeven dat de fabriek tijdens de controles aan producten voor Ivanka Trump werkte. Het bedrijf heeft immers ook productie-akkoorden met andere merken, zoals Calvin Klein of Tommy Hilfiger.

G-III Apparel Group werkt ook samen met fabrieken in Vietnam, Bangladesh en Zuid-Amerika. (mah)