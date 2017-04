Netflix: ‘Onze enige concurrent is uw slaap’

Slaap is voor de streamingdienst Netflix de grootste concurrent. Dat heeft Reed Hastings, topman van Netflix, gezegd bij de presentatie van de kwartaalcijfers van de onderneming.

Algemeen worden partijen zoals Amazon of Home Box Office (HBO) als potentiële concurrenten voor de diensten van Netflix naar voor geschoven, maar in werkelijkheid is de markt voor video-on-demand volgens Hastings groot genoeg om iedereen aan bod te laten komen zonder een collega in het gedrang te brengen.

De behoefte aan slaap kan daarentegen volgens de topman wel een begrenzing vormen voor de activiteiten van de streamingdienst.

Consumenten die aan een televisiereeks verhangen raken, willen volgens Hastings eigenlijk de hele nacht door blijven kijken. Uiteindelijk zal de slaapbehoefte volgens hem dan ook vaak beslissen over de duur van de streaming-sessies.

Druppels

Daaruit moet volgens Hastings dan ook worden geconcludeerd dat de streaming-diensten uiteindelijk vooral de slaap als concurrent moeten vrezen. Op de markt is volgens Hastings daarentegen ruimte genoeg voor diverse partijen. “Wanneer er gekeken wordt naar de budgetten en tijdsbesteding zijn Netflix en Amazon slechts twee druppels water in een oceaan,” benadrukt hij.

“Voor de consument heeft de identiteit van de streamingdienst geen enkel belang,” bevestigt analist Matthew Humphries in PCMag de stelling van Hastings. “De gebruiker zal immers kiezen voor diensten die hem de gewenste content aanreiken. Onder invloed van die content zal dan ook wellicht tussen verschillende platformen worden gewisseld.”

De verschillende streaming-diensten zouden volgens Humphries pas concurrenten worden wanneer ze slechts over een beperkte portfolio content met elkaar dienden te wedijveren. “Dat lijkt op dit ogenblik echter niet te zullen gebeuren en er mag dan ook worden verwacht dat de verschillende platformen een onafhankelijke groei zullen laten optekenen,” voert de analist aan. (mah)