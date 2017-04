Minder bioscoopbezoekers voor Vlaamse producties

Het voorbije jaar hebben in Vlaanderen bijna 1,9 miljoen bioscoopbezoekers een ticket voor een lokale productie gekocht. Dat betekent een daling met bijna 21 procent tegenover het jaar voordien.

Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Audiovisueel Fonds (Vaf).

Er wordt daarbij wel opgemerkt dat twee jaar geleden een absoluut record kon worden opgetekend, onder meer dankzij de lancering van een groter aantal Vlaamse producties.

Daarnaast mag volgens het fonds ook de impact van de terreurdreiging niet worden genegeerd, terwijl tevens moet worden gewezen op de concurrentie van het televisiedrama, zowel bij traditionele zenders als bij streamingdiensten.

Documentaires

De meest succesvolle Vlaamse film van het voorbije jaar was ‘De Premier’ van Erik Van Looy. De productie had eind vorig jaar 384.000 tickets verkocht. Dat aantal was half maart dit jaar bovendien al opgelopen tot 431.000 bezoekers, waarmee ‘De Premier’ tot de twintig meest populaire vertegenwoordigers van de Vlaamse filmgeschiedenis mag worden gerekend.

Vijf producties werden vorig jaar door meer dan 100.000 bioscoopbezoekers bekeken. Op de tweede plaats staat immers ‘De Buurtpolitie’ met 150.000 verkochte tickets, gevolgd door ‘Achter de Wolken’ (126.000), ‘Robinson Crusoe’ (109.000) en ‘Helden van de Zee (102.000). Het jaar voordien haalden zeven producties meer dan 100.000 kijkers.

Er wordt nog gemeld dat het voorbije jaar in totaal 42 nieuwe Vlaams producties in de bioscopen werden getoond. Dat betekende weliswaar een stijging met vier eenheden tegenover het jaar voordien, maar daarbij moet volgens het Vaf ook worden gewezen op het toenemende aantal documentaires.

Er wordt bovendien opgemerkt dat ook het Belgische bioscoopbezoek in het algemeen het voorbije jaar is gedaald. Verder wordt erop gewezen dat ook in het buitenland 5,2 miljoen bioscoopbezoekers een ticket voor een Vlaamse productie hebben gekocht. Frankrijk, Duitsland en Nederland vertegenwoordigden daarbij een gezamenlijk aandeel van ongeveer 60 procent.

Op de Vlaamse omroepen werden 88 Vlaamse producties vertoond met een totaal van 17,7 miljoen kijkers.