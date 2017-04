Huur eens een ex-president of zijn vrouw in

Michelle Obama heeft haar debuut gemaakt in het sprekerscircuit en kan worden geboekt voor de bagatel van 200.000 dollar per optreden. Haar man kost het dubbele: 400.000 dollar. Andere ex-presidenten in het circuit zijn (prijzen gelden voor binnenlandse optredens, overzeese speeches zijn duurder):

– Bill Clinton (minimum 250.000 dollar – was 200.000 dollar, maar daar kwam 50.000 dollar bij toen Hillary Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken werd). Clinton is de ex-president die het meest aan betaalde optredens verdiende van alle ex-presidenten. Ruwe schatting: + 100 miljoen dollar.

– George W. Bush (spreekt zelden, maar factureert wel 200.000 dollar).

– Hillary Clinton was nooit president, maar had wel de ambitie. Haar officieel tarief staat op 200.000 dollar, maar niemand die bereid lijkt vandaag dat geld op tafel te leggen. Maar omdat ze het niet voor het geld hoeft te doen – dit zijn mensen die verslaafd zijn aan aandacht, menigtes en mensen – is ze zeker bereid elk aanvaardbaar bod te accepteren.

De eerste ex-president die geld maakte in het sprekerscircuit was

– Gerald Ford, die in 1977 ruim 40.000 dollar per speech kon vragen. Zijn opvolger

– Jimmy Carter gaf zelden speeches, maar kon de fee opvoeren tot 50.000 dollar.

– George W.H. Bush dreef dat bedrag verder op tot 75.000 dollar.

Dan is er de huidige president

– Donald Trump, die al voordrachten gaf lang voor hij president was (17 in totaal). In 2006 en 2007 factureerde hij 1,5 miljoen dollar per speech, die hij gaf voor het Learning Annex’s “real estate wealth expos”.