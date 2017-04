8 zaken die iedereen moet kunnen eens hij 30 is

Allison Kade van de financiële website LearnVest verzamelde acht dingen die iedereen zou moeten kunnen eens hij dertig is:

Je aan een maandelijks budget houden

Een budget beperkt je niet, het bevrijdt je. Eenmaal je weet hoeveel je nodig hebt om aan al je verplichten te voldoen, weet je immers ook hoeveel je overhoudt om uit te geven aan dingen die je echt gelukkig maken.

Minstens één speciaal gerecht klaarmaken

Het is niet erg om als student of jonge single elke dag pasta of broodjes te eten, maar als je dat tegen je dertigste nog doet, is het hoog tijd om een favoriete tv-kok te kiezen en enkele speciale gerechten te leren maken. Dat is immers gezonder voor je lichaam, voor je budget en voor je sociale relaties!

Professionele teksten schrijven

Lezen en schrijven kan je natuurlijk, maar kan je ook een goede sollicitatiebrief, CV of e-mail voor een belangrijke klant opstellen? De manier waarop je communiceert is hoe anderen je herinneren, zorg er dus voor dat je professioneel overkomt.

Impulsaankopen vermijden

Naarmate je ouder wordt, zou ook je neiging moeten verminderen om dingen te kopen die je niet nodig hebt. Dit is Kades vuistregel voor het vermijden van zulke aankopen: vraag jezelf voor elke aankoop eerlijk af of je er volgende maand nog tevreden mee zal zijn. Twijfel je, koop dan niet.

Een lekke band vervangen

Deze vaardigheid zal je veel tijd, geld en moeite besparen als één van je banden het ooit begeeft op een verlaten plek.

Je geld digitaal beheren

Je shopt online, betaalt elektronisch en weet je aan je maandelijks budget te houden. De volgende stap is je geld digitaal beheren met je smartphone, tablet of pc!

Tegenslagen verwerken

Ontgoochelingen zijn moeilijk te verwerken, maar wijsheid betekent weten wanneer je moet blijven vechten en wanneer het tijd is om op te geven en je op andere dingen te concentreren.

Een balans tussen je professioneel en persoonlijk leven onderhouden

Het is erg belangrijk om prioriteiten te stellen in je leven. Wat is belangrijk voor je? Wat maakt je gelukkig? Wacht niet tot het te laat is om over deze dingen na te denken.