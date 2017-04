Dit was de belangrijkste nieuwsscoop van vorige eeuw… en de journalist die hem bracht werd ontslagen

Het misschien wel belangrijkste nieuwsbericht van vorige eeuw en een der grootste ‘scoops’ aller tijden – de aankondiging van de capitulatie van het Duitse leger op 7 mei 1945 – komt op naam van Associated Press-correspondent Edward Kennedy.

Een volledige dag vooraleer de andere Amerikaanse media het bericht verspreidden, publiceerde Kennedy volgende telex, waarop te lezen stond dat de Duitsland een onvoorwaardelijke capitulatie hadden getekend in een voormalig schoolgebouw in de Franse stad Reims.

Als beloning voor zijn puik journalistiek werk werd Kennedy door de Associated Press… ontslagen.

Een ‘scoop’ met een geurtje.

Aan zijn primeur hing dan ook een geurtje. De journalist werd ervan beschuldigd een belofte die hij samen met 16 andere journalisten had gemaakt te hebben gebroken. De 17 hadden beloofd het nieuws van de ondertekening van de capitulatie geheim te houden en mochten in ruil daarvoor die ondertekening bijwonen. Op die manier bleef de echte primeur gereserveerd voor Jozef Stalin, die het nieuws in Berlijn zou aankondigen.

Maar toen Kennedy vernam dat de Duitse radio het nieuws had verspreid, zag hij geen reden meer om het embargo nog langer in stand te houden. Toen hij de Amerikaanse militaire koepel om toelating vroeg, werd hem die geweigerd en werd het embargo zelfs met 36 uur verlengd, tot 15 uur van de dag erna.

Kennedy was ontzet en zou zijn handeling later als volgt beschrijven:

‘De poging om de verspreiding van een nieuwsfeit van zulke omvang tegen te houden was dermate absurd, dat ik het embargo niet langer kon respecteren.’

In 2012 – ruim 50 jaar na Kennedy’s dood – zou Tom Curley, de CEO en voorzitter van AP, alsnog zijn excuses aanbieden voor de manier waarop de journalist behandeld was.