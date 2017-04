Kan een man het in een ruzie halen van een vrouw?

Ruzie tussen twee geliefden is nooit prettig. Voor mannen is het nog wat onaangenamer dan voor vrouwen. Zij kunnen hun emoties minder helder en overtuigend uitdrukken dan vrouwen.

Chloë Anderson (een vrouw) reikt mannen in het kader van gelijke kansen deze 5 tips aan voor succesvol ruzie maken:

1. Vertel je vriendin zeker niet om ‘kalm te blijven’ . Elke daarop bestaande variant is evenzeer uit den boze. Ze hebben hetzelfde effect als een rode lap op een stier. Je partner vindt dat haar woede geheel terecht is en zal het verzoek om ‘kalm te blijven’ als een belediging ervaren.

2. Gebruik het woord ‘ik’, eerder dan ‘jij’. Zeg niet: ‘je waardeert me niet’, maar: ‘Ik heb het gevoel dat…’ Zinnen die met ‘ik’ beginnen, komen minder beschuldigend over dan zinnen die beginnen met ‘jij’. Iemand die zich niet aangevallen voelt is bovendien ontvankelijker voor de echte boodschap.

3. Laat je vrienden en hun mening erbuiten. Of ze je al dan niet steunen is niet eens relevant. Geef je vriendin niet het gevoel dat ze absurde ideeën heeft of gekke dingen van je eist, omdat die niet stroken met die van jou en je vriendengroep. Doe je dat wel, dan zal de relatie tussen je vrienden en je vriendin snel verzuren.

4. Spreek geen loze dreigementen uit. Zaken als ‘of je ontvriendt je ex op Facebook, of onze relatie is voorbij’ zullen je blijven achtervolgen. Vrouwen zijn ‘vervelende mentale ninja’s’ die je dreigementen serieus zullen nemen, wat betekent dat je of je vriendin kwijtspeelt of met hangende pootjes zult moeten aanvaarden dat ze haar ex niet heeft ‘ontvriend’.

5. Lieg jezelf wat extra tijd bij elkaar. Ga voor verlengingen. Zegt je vriendin vol verwijt: “Je vat niet eens wat je gedaan hebt, hé?” Bevestig dat dan niet. Vraag of ze er over wil praten of ze wat tijd voor zichzelf nodig heeft. Deze respons zal haar verbazen. Dat geeft je wat langer de tijd om te bedenken wat er aan de hand is en hoe je de situatie aan gaat pakken.