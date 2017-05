De uitsluiting van migranten in de Europese Unie is in belangrijke mate gebaseerd op racisme. Dat blijkt uit een rapport van het European Network Against Racisme (Enar).

Opgemerkt wordt dat migranten in Europa steeds vaker het slachtoffer worden van verbaal en fysiek racistisch geweld.

Bovendien moet worden vastgesteld dat migranten in verscheidene landen ook door het beleid discriminerend worden behandeld, waardoor hun integratie op de arbeidsmarkt wordt bemoeilijkt. De opkomst van extreem-rechtse partijen en groepen toont volgens Enar de succesvolle manier waarop deze bewegingen het debat over migratie bepalen.

“De bijval voor deze bewegingen heeft ervoor gezorgd dat het verzet tegen immigratie in het discours en het beleid even acceptabel is geworden als alle andere stromingen in het politieke bestel,” aldus Enar. “Geregeld moeten aanvallen tegen vluchtelingen en asielzoekers worden gemeld.”

Arbeidsmarkt

Bovendien wordt erop gewezen dat ook de arbeidsmarkt – onder meer door bijzondere taalvereisten of een weigering om bepaalde buitenlandse diploma’s te erkennen – allerlei beperkingen invoert, zodat de tewerkstellingskloof tussen de autochtone bevolking en de immigranten bijzonder groot wordt en vele inwijkelingen het slachtoffer worden van exploitatie.

“Bovendien wordt migratie als een veiligheidsrisico voor de Europese Unie naar voor geschoven,” aldus de onderzoekers. “De introductie van nieuwe maatregelen tegen illegale grensoverschrijding en terrorisme heeft geleid tot etnische profilering en een discriminerende behandeling van migranten.”

“Onder meer blijken grenswachten en politie bijzonder uit te kijken naar personen die geen gelijkenissen vertoonden met de lokale bevolking. In vele lidstaten van de Europese Unie worden buitenlanders en moslim-migranten geregeld bij de autoriteiten aangegeven of door de politie gecontroleerd.”

De Europese Unie en de politieke leiders moeten volgens Amel Yacef, voorzitter van Enar, een einde maken deze een vicieuze cirkel van uitsluiting en haat en moeten zich focussen op langetermijnvisie-oplossingen. Ook moeten volgens Yacef de onderliggende raciale vooroordelen in Europa in vraag worden gesteld. (mah)