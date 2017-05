Trump is bereid Kim Jong-un te ontmoeten

De Amerikaanse president Donald Trump is bereid de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong Un te ontmoeten indien ‘de omstandigheden waarin dat gebeurd goed zijn’. Dat heeft Trump maandag gezegd in een interview met Bloomberg News

“Indien het voor mij gepast is om hem te ontmoeten, zou ik dat absoluut doen. Ik zou het een eer vinden. Nogmaals, het moet onder de juiste omstandigheden gebeuren. Maar ik zou dat doen. De meeste politici zouden zoiets nooit zeggen, maar ik zeg je dat ik hem onder de juiste omstandigheden wil ontmoeten. We have breaking news.”