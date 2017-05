64% van de Belgen blijft pro-EU

64% van de Belgen vindt ons lidmaatschap van de Europese Unie een goede zaak. Dat is 1% minder dan een jaar geleden, blijkt uit de laatste Eurobarometer. In totaal werden daarvoor een kleine 28.000 mensen ondervraagd, waarvan 1.023 in België.

Met die 64% scoort België boven het Europese gemiddelde van 57%. 11% vindt ons lidmaatschap een slechte zaak, 24% heeft geen mening.

De overgrote meerderheid denkt dat de EU een geschikt vehikel is om:

de problemen in de moslimwereld: 76%

de toenemende invloed van China op het wereldtoneel: 81%

de toenemende invloed van Rusland: 81%

de verkiezing van Donald Trump: 75%

de Brexit: 73%

aan te pakken.

Opmerkelijk: In Luxemburg, Ierland, Nederland, Duitsland en Polen zijn de mensen meest enthousiast over de EU. Minst enthousiast zijn ze in Tsjechië, Griekenland, Italië, Kroatië en Oostenrijk.