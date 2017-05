China is de wereldkampioen van de armoedebestrijding. Dat zegt het magazine The Economist, waar wordt opgemerkt dat het land erin is geslaagd om de armoede in de grote metropolen uit te roeien, terwijl ook op het Chinese platteland de bevolking minder behoeftig is geworden.

Opgemerkt wordt dat het Chinese platteland vorig jaar weliswaar nog altijd 43 miljoen inwoners telde die onder de armoedegrens van 2.300 yuan of 396 euro per jaar blijven.

In het begin van de jaren tachtig werden in die gebieden echter nog 775 miljoen armen geteld. De Chinese president Xi Jinping wil dat het land begin volgend decennium een natie met een gemiddelde welvaart is geworden.

The Economist benadrukt dat China bij de armoedebestrijding een andere strategie volgt dan de meeste andere groeilanden.

Gezondheid

Terwijl elders vooral geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van achtergebleven regio’s, waardoor uiteindelijk ook de bewoners een hoger welvaartsniveau zouden moeten kunnen bereiken, spitst China zich volgens het magazine vooral toe op individuele ondersteuning.

Dat model werd eerst als een pilootproject geïntroduceerd in de stad Minning in de provincie Fujian, waar Xi Jinping destijds gouverneur was.

Sinds Xi Jinping president van China werd, wordt het model in het hele land toegepast. “China heeft uiteraard het voordeel dat het centrale bestuur de veranderingen aan zijn onderdanen kan opleggen,” betoogt The Economist. “Het moeilijkste deel van de opdracht ligt waarschijnlijk echter nog voor de boeg.”

“Het succes van de armoedebestrijding is immers grotendeels gebaseerd op een sterke economische groei, waardoor nieuwe banen kunnen worden gecreëerd. De laatste etappe zou echter bijzonder duur en complex kunnen worden, aangezien 46 procent van de Chinese armen vooral door een slechte gezondheidstoestand uit de economische activiteit zijn verdwenen.”

“Xi Jinping zal ongetwijfeld slagen in de geplande verhoging van de Chinese welvaart, maar een volledige uitroeiing van de armoede lijkt onmogelijk,” aldus nog The Economist. (mah)