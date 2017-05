‘Gert Late Night’: Jammer voor wie nog denkt dat politiek over de samenleving gaat

Deze week verblijven Kobe Ilsen, Maaike Cafmeyer en Bart De Wever voor een gezellige kout op het luxejacht van Gert Verhulst.

De druk benomen burgemeester/volksvertegenwoordiger/ partijvoorzitter De Wever vindt probleemloos tijd om een hele week TV-amusement aan de Vier-kijkers te leveren, en dat is een terechte keuze: de N-VA-voorzitter is een beroerd speecher (“Zet die ploat af”), maar zijn menselijke kant kamerbreed uitspreiden lukt dus wel, zeker door die drastische vermageringskuur, en zal hem meer stemmen opleveren dan honderd stoere uitspraken over Vlaamse onafhankelijkheid of de asielcrisis.

Resoluut smelten politiek theater en medialogica aaneen tot een wonderbaar spektakel waarin zelfs geen alternatieve waarheden meer boven drijven maar gewoonweg effecten, weerschijnsels van een goed gedoseerd vedette-management. Jammer voor wie nog denkt dat politiek over de samenleving gaat, en dat de televisie ons iets bijbrengt over de stand van zaken in deze samenleving.

U mag evenwel zeggen wat u wil, het is dit keer NIET de schuld van de media dat politiek nergens over gaat, het is onze schuld, wij willen entertainment en we krijgen ze. Voor iets anders is het toch te laat, rien ne va plus, waarom dan voor hetzelfde geld geen schone/spitse/grappige acteurs kiezen, sorry John Crombez.

De auteur Johan Sanctorum publiceert een meer uitgebreide versie van deze opinie op zijn blog Acta Sanctorum