Hoeveel is jouw LinkedIn profiel waard ?

Als je dit leest is de kans groot dat je net zoals die andere 3 miljoen Belgen of 5 miljoen Nederlanders een LinkedIn profiel hebt. En misschien heb je er nog niet bij stilgestaan, maar jouw profiel is geld waard. Veel geld.

Zeker als ondernemer, heeft je netwerk een ongelofelijk potentieel. Maar ook als werknemer of zelfs als werkzoekende is je LinkedIn profiel heel wat waard.

Misschien denk je nu bij jezelf: “Niemand heeft mij tot nu toe gecontacteerd, dus LinkedIn is eigenlijk een waardeloze tool” of “Ik ben tevreden met mijn huidige professionele situatie, dus al dat gedoe met netwerken daar heb ik niets aan”

De waarde van je LinkedIn profiel zit voor een belangrijk stuk in de grootte en de kwaliteit van je netwerk. Maar ook al heb je duizend of meer connecties, aan een passief netwerk heb je natuurlijk niet meteen een voordeel.

Top of mind

Het is dus van belang om je netwerk en het potentieel er van te gaan activeren. Niet door je contacten te gaan spammen of stalken, want daar red je het niet mee. Maar door systematisch een personal brand te gaan uitbouwen en jezelf of je bedrijf/organisatie top of mind te maken bij je netwerk. Dit betekent dat als iemand uit jouw netwerk meteen aan jou denkt, wanneer ze een bepaalde opdracht hebben die voor jou interessant kan zijn.

Hoe zorg je er nu voor dat anderen spontaan aan jou denken voor een job, opdracht of jouw product of dienst aan te schaffen? Met dit 5-stappenplan kan je effectief het potentieel in je netwerk benutten.

1. Optimaliseer je profiel

Hiermee staat of valt alles. Hoe compleet is je profiel? Heb je een goeie foto met een professionele uitstraling? Weerspiegelt jouw profiel duidelijk waar je voor staat?

2. Connecteer met interessante profielen

Als je meer een handvol connecties hebt, dan kom je natuurlijk niet veel verder. It’s a numbers thing. Hoe meer – waardevolle – connecties hoe beter. Een netwerk uitbouwen kan lastig en tijdrovend zijn. Er zijn gelukkig eenvoudige en doeltreffende methodes om snel aan 500 of meer voor jou interessante connecties te komen.

3. Word lid van relevante LinkedIn groepen

Lid worden van groepen is heel nuttig. Allereerst kun je veel leren uit groepen. Je kunt je kennis bijspijkeren, nieuwtjes vergaren, tips verkrijgen. Maar je kunt er ook een vraag stellen. Bijvoorbeeld dat je een nieuwe medewerker zoekt met een bepaald profiel of vragen naar de ervaring met een bepaald product of dienst. Daarnaast is het ook heel goed voor je zichtbaarheid. Laat zien hoeveel verstand van zaken jij hebt. Toon je expertise. Hoe actiever je bent in groepen, hoe groter de kans dat anderen jouw naam en expertise herkennen en hoe sneller ze je zullen contacteren voor een opdracht.

4. Deel je expertise via status updates

Het is belangrijk om regelmatig van je te laten horen door een kort bericht of een foto te plaatsen in een status update. Dit werkt op ongeveer dezelfde manier als bij Facebook, maar dan wel in professionele context uiteraard. Via deze updates zet je opnieuw je expertise, product, dienst of bedrijf in de kijker. Zorg er voor dat je update een meerwaarde heeft voor je netwerk en niet overkomt als platte reclame. Geef tips, deel inzichten, een blik achter de schermen of toon dat je anderen echt kunt helpen.

5. Share the love

Bij netwerken is het geven en nemen. Like dus regelmatig eens een update of bericht van anderen. Geef een bemoedigende commentaar of deel een bericht van iemand. Op die manier verhoog je niet alleen je visibiliteit maar je ook je likeability op LinkedIn.

