Londense black-cabs worden elektrisch

Een van de leukste dingen in het Londense straatbeeld zijn de rode dubbeldekkers en de zwarte iconische taxi’s, maar voor die taxi’s gaat – onder de motorkap in ieder geval – binnenkort wat veranderen.

Vanaf 1 januari 2018 is iedere nieuwe Londense cab namelijk elektrisch zijn. Dat hebben Transport for London en de burgemeester samen besloten. Nieuwe diesels of benzinemotoren zijn dan voor taxi’s niet meer toegestaan in Londen.

Flinke investering in elektrische black-cabs

Een maatregel die wordt genomen om de luchtkwaliteit in Londen te verbeteren, niet zozeer om te bezuinigen, want er wordt flink geïnvesteerd om Londen schoner te maken. Er zal 18 miljoen Britse pond worden vrijgemaakt voor het beschikbaar stellen van snelle oplaadpalen en het versterken van het stroomnet, want taxichauffeurs die te lang moeten wachten tot hun taxi weer de weg op kan, is geen wenselijke situatie.

In eerst instantie komen er vanaf 1 januari 2018 zo’n 75 palen, in 2020 moeten er al 300 snelladers in de stad te vinden zijn, waarvan sommige echt alleen beschikbaar zijn voor de black cab om op te laden.

De uitstoot van dieselmotoren is in een wereldstad als Londen gigantisch, want de hele stad slibt regelmatig dicht van al het verkeer dat er rond rijdt. Auto’s die niet langer voor vervuiling vanuit de uitlaatpijp zorgen zijn dus meer dan welkom, want al die uitlaatgassen vervuilen de lucht in de Engelse hoofdstad enorm.

Om de nieuwe elektrische black-cabs te maken is een nieuwe fabriek geopend in Coventry geopend. Taxichauffeurs die overstappen op zo’n nieuwe elektrische taxi krijgen ook nog eens een stukje financiële steun vanuit de Britse overheid: een subsidie van ruim achtduizend euro.