Vlaanderen kiest resoluut voor trajectcontroles

Tegen eind dit decennium moeten alle flitspalen langs de Vlaamse wegen zijn verdwenen. In de plaats daarvan zal de snelheid van het verkeer gemeten worden met trajectcontroles.

Dat heeft Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, gezegd. Bij de operatie zijn in totaal veertienhonderd locaties over heel Vlaanderen betrokken.

De flitspalen zullen geleidelijk aan door trajectcontroles worden vervangen. De ingreep vergt een investering van ongeveer 27 miljoen euro.

De minister benadrukte nog dat de inkomsten van de boetes van de trajectcontrole rechtstreeks zullen worden geïnvesteerd in verkeersveiligheid, onder meer voor de herinrichting van gevaarlijke kruispunten.

Ben Weyts benadrukt dat de flitspalen niet altijd de gewenste resultaten opleveren. Er moet immers worden vastgesteld dat vele chauffeurs voor de flitspalen afremmen om een boete te vermijden, maar even verder weer opnieuw versnellen. Daardoor draagt het systeem volgens de minister onvoldoende bij tot de verkeersveiligheid.

Rechtvaardig

Er werd dan ook beslist om over te stappen op trajectcontrole. De technologie zal niet alleen op de gewestwegen worden toegepast, maar zal ook op de autostrades worden geïntroduceerd. Volgens de minister zal de trajectcontrole over nagenoeg het volledige Vlaamse autosnelwegennetwerk worden uitgerold.

De maatregelen moet volgens Ben Weyts helpen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Op dit ogenblik verliezen bij verkeersongevallen in Vlaanderen jaarlijks ongeveer vierhonderd mensen het leven. Dat cijfer moet volgens de minister drastisch worden teruggebracht.

Hij noemt de trajectcontrole ook rechtvaardiger dan de flitspalen, aangezien men niet meer het risico loopt om verrast te worden door een kort moment van onoplettendheid.

Tegen eind dit jaar moeten al op ruim vijftig locaties op het Vlaamse wegennet trajectcontroles worden ingevoerd. De grootste operatie wordt opgezet in de provincie Antwerpen, waar vijfendertig installaties worden voorzien. Ook in Vlaams-Brabant zijn negen projecten gepland. Daarvoor is in totaal een budget van 3,5 miljoen euro gereserveerd