De kleinste smartphone ter wereld met 4G: Jelly

Echt piepklein – een display van slechts 2,45-inch (6,2 cm) – maar mét Android 7.0 Nougat: dit is Jelly. Een smartphone met 4G die niet alleen lekker compact is, maar die ook nog een qua prijs een perfecte tegenhanger is voor al die dure smartphones van Apple en Samsung. Hij is gelanceerd via Kickstarter en al meteen een succes.

De laatste keer dat we met zo’n kleine telefoon rondliepen was in de tijd van de Nokia 3210 en dat is echt lang geleden. Maar tegenwoordig moet het allemaal groter en doen fabrikanten hun uiterste best om zelfs de randjes weg te werken zodat we een zo groot mogelijk scherm hebben. Dat is ook prettig, zo’n groot scherm, maar nog steeds wil je het liefst dat je telefoon gewoon in je broekzak past. Jelly past in ieder geval in je broekzak, want dit telefoontje is zo klein dat je daar zelfs met een skinny jeans geen problemen mee hebt. En ook al zijn er misschien wel meer dan genoeg spelers op de smartphonemarkt , dat maakt Jelly niet uit, want zij zien mogelijkheden voor hun piepkleine concept. Uit het feit dat het beoogde doel op Kickstarter ruimschoots gehaald is en een kleine 3.000 mensen dit project backen, blijkt dat zij dat goed ingeschat hebben.

In deze video zie je hoe Jelly werkt en waar je natuurlijk het meest nieuwsgierig naar bent is de bediening ervan. Hoe ga je WhatsApp-gesprekken voeren als het toetsenbord ook super klein is? Het lijkt – als je de video moet geloven – best wel prima te gaan. En je kunt ook gewoon YouTube-video’s bekijken, maar dan moet je wel goede ogen hebben. Het voordeel van dit kleine ding is dat het ook weinig energie van je batterij vraagt en dus kan ‘ie drie hele dagen mee en blijft in stand-by stand zeven dagen in leven.

3 kleuren – pro voor meer geheugen

Jelly is er in drie kleuren: wit, zwart en blauw. Je kunt kiezen uit de gewone Jelly of de Jelly Pro, die een groter geheugen heeft. De super early birds van 59 USD zijn allemaal al weg, maar er zijn nog opties om er twee (of vijf of tien) tegelijk te bestellen voor scherpe prijzen. De normale prijs gaat 109 USD zijn en ze worden vanaf augustus 2017 geleverd.