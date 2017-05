Amerikaanse banken met een narcistische chief executive werden door de financiële crisis in de Verenigde Staten op het einde van het voorbije decennium veel zwaarder getroffen dan sectorgenoten die niet voor een pathologisch bestuurder hadden gekozen.

Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van de Universiteit Tilburg in Nederland op basis van een studie over tweeënnegentig chief executives van Amerikaanse commerciële banken.

“Voor de uitbraak van de financiële crisis bleken banken met een narcistische leiding meer geneigd om in risicovolle financiële producten te beleggen,” benadrukt onderzoeksleider Tine Buyl, professor organisatieleer aan de Tilburg Universiteit.

“De impact van de narcistische chief executive werd nog groter wanneer de bank tevens gebruik maakte van compensatie-modellen die risicogedrag aanmoedigen, zoals het aanbieden van aandelenopties.”

“Daarentegen kon de invloed worden afgezwakt indien de bestuursraad ervaren en onafhankelijke directeurs omvatte en dus een efficiëntere controle op de acties van de chief executive kon worden doorgevoerd.”

Kapitaalinjecties

Vooral de combinatie van risicovol narcistische gedrag met een gebrek aan een degelijk controlemechanisme bleek volgens professor Buyl een dodelijke mengeling. “Door die combinatie werden de banken bijzonder kwetsbaar,” aldus de onderzoekster.

“Door de afwezigheid van voldoende reserves en het gebrek aan interne buffers, duurde het bij de instellingen met een narcistische leiding veel langer voor het mogelijk werd zich van de crisis te herstellen.”

“Risicovolle investeringen zijn meestal geen probleem in gunstige economische omstandigheden of bij een instelling die relatief gemakkelijk nieuw kapitaal kan aantrekken. In de nasleep van de financiële crisis bleek beschikbaar kapitaal echter bijzonder schaars.”

Opgemerkt wordt nog dat de kapitaalinjecties van de Amerikaanse overheid met het Troubled Assets Relief Program (Tarp), geïntroduceerd door toenmalig president George W. Bush, weliswaar de schadelijke effecten op de veerkracht en het herstelvermogen van banken verzacht, maar toch vooral het risicovol gedrag in de sector hebben bekostigd. (mah)