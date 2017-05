Japan weigert 99% van alle asielaanvragen

In Japan maken asielzoekers nagenoeg geen enkele kans om een erkenning te krijgen. Dat heeft het persbureau Agence France Presse (AFP) gemeld.

Opgemerkt wordt dat het land vorig jaar in totaal amper achtentwintig vluchtelingen heeft aanvaard. Nochtans waren door het Japanse immigratiebureau meer dan achtduizend aanvragen verwerkt. Ook het jaar voordien werden amper zevenentwintig aanvragen goedgekeurd.

Critici beschuldigen Japan ervan aan de erkenning van asielzoekers overdreven zware voorwaarden te koppelen. Bovendien wordt gewaarschuwd dat de Japanse economie nieuwkomers nodig heeft om onder meer de sterke vergrijzing van het land op te vangen.

“In Japan krijgen minder dan 0,5 procent van de asielaanvragen een positief antwoord,” aldus het persbureau. “In Europa en de Verenigde Staten worden vluchtelingen in toenemende mate op vijandige reacties onthaald, maar in Japan worden asielzoekers al veel langer met lange en complexe aanvraagprocedures geconfronteerd. De kans op succes is bovendien minimaal.”

Economische vluchtelingen

Bij het Japanse immigratiebureau wordt echter opgemerkt dat de aanvragers meestal afkomstig zijn uit Aziatische landen en vooral om economische reden willen immigreren. Het aantal aanvragen uit gevaarlijke regio’s – zoals Syrië, Afghanistan of Irak – zou bijzonder beperkt blijven.

Uit een onderzoek van het Japanse ministerie van justitie blijkt dat 30 procent van de buitenlanders te kennen geeft het slachtoffer te zijn geworden van discriminatie. Bovendien zegt 25 procent een baan te zijn geweigerd omdat de werkgever geen buitenlandse arbeidskracht zou hebben gewenst.

Toch waarschuwt Hidenori Sakanaka, verantwoordelijke van een organisatie die immigranten bijstaat, dat Japan meer inwijkelingen zal moeten toelaten. “Het land heeft altijd de deur voor buitenlanders gesloten gehouden,” betoogt hij. “Tot voor kort had Japan ook voldoende inwoners. Maar dat is niet langer het geval.”

Op dit ogenblik heeft Japan nog een bevolking van 127 miljoen inwoners. Over vijfenvijftig jaar zullen er echter nog slechts 87 miljoen Japanners zijn overgebleven. (mah)