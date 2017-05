Jonge Engelse vrouwen drinken zich te pletter

In Groot-Brittannië maken jonge vrouwen zich vaker schuldig aan een drinkgelag dan hun mannelijke generatiegenoten.

Dat blijkt uit een rapport van het Britse Office for National Statistics over de alcoholconsumptie bij jongeren tussen zestien en vierentwintig jaar.

Daarbij werd vastgesteld dat 40,5 procent van de vrouwelijke respondenten toegeeft de week voordien aan een overdreven drankfestijn te hebben deelgenomen. Dat betekende een stijging met 3 procentpunt tegenover vorig jaar. Tegelijkertijd kon bij hun mannelijke leeftijdsgenoten een daling met 13 procentpunt tot 34,4 procent worden opgemerkt.

Volgens alcoholexperts ligt het probleem gedeeltelijk bij de drankenindustrie, die zich vaker zou toespitsen op jonge carrièrevrouwen met een voldoende bestedingsbudget.

Een bacchanaal staat in Groot-Brittannië voor mannen gelijk met de consumptie van acht eenheden alcohol – ongeveer driekwart van een fles wijn – per dag. Bij vrouwen ligt de grens op zes eenheden alcohol.

Fruitbieren

Het is de eerste keer in acht jaar dat overdreven drankgebruik in Groot-Brittannië vooral een vrouwelijke zonde blijkt.

Opgemerkt wordt daarbij dat 29 procent van de vrouwen zelfs gewag maakte van een consumptie van meer dan negen eenheden, terwijl slechts 24 procent van de mannen het – gelijkwaardig geachte – niveau van twaalf eenheden zou hebben overschreden.

Ian Gilmore, voorzitter van de Alcohol Health Alliance, benadrukt dat de industrie bewuste inspanningen doet om vrouwelijke consumenten te bereiken. Daarbij wijst hij op de doorbraak van onder meer fruitbieren en ciders en de promotie van producten met lagere calorie-gehaltes.

De trend wordt ook gedreven door jonge vrouwen die op vrijdag en zaterdag op stap gaan, maar de rest van de week veel minder alcohol consumeren.

In het algemeen heeft de alcoholconsumptie wel een lichte daling laten optekenen. Nog 56,9 procent geeft toe de week voordien alcohol te hebben geconsumeerd, tegenover 64,2 procent in het midden van het voorbije decennium. Het aantal geheelonthouders is tegelijkertijd met 2 procentpunt tot 20,9 procent gestegen. (mah)