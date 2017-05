De Vlaamse technologiebedrijven hebben het voorbije jaar voor 61,7 miljard euro goederen geëxporteerd. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover het jaar voordien.

Dat blijkt uit een rapport van de technologiefederatie Agoria, gebaseerd op cijfers van de douane.

Opgemerkt wordt dat de Vlaamse technologiesector het voorbije jaar een nieuw exportrecord heeft geboekt. Het vorige record dateert van tien jaar geleden, toen een exportniveau van 60,1 miljard euro werd bereikt.

Het grootste gedeelte van de uitvoer gaat naar de rechtstreekse buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk. Driekwart van de totale export van Vlaamse technologie is bestemd voor lidstaten van de Europese Unie.

Buiten de Europese Unie zijn de Verenigde Staten de grootste handelspartner van de Vlaamse technologiesector, maar Agoria wijst ook op het toenemende belang van Japan. Anderzijds moet worden vastgesteld dat de exportgroei naar grote opkomende markten zoals Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika een vertraging vertoont.

Concurrentiekracht

Opgemerkt wordt dat de Vlaamse technologiesector al sinds het midden van het voorbije decennium een jaarlijkse gemiddelde groei met 2 procent kan melden. Twee jaar geleden werd al een versnelling tot 4 procent opgetekend.

De belangrijkste exportsector van de Vlaamse technologie was ook vorig jaar opnieuw de transportindustrie, die een uitvoer van 26,3 miljard euro registreerde, gevolgd door machinebouw (14,3 miljard euro) en elektrotechniek en informatica (12,8 miljard euro).

Er wordt wel opgemerkt dat in de cijfers ook de uitvoer is inbegrepen van buitenlandse bedrijven die in Vlaanderen een productie hebben.

De versterkte groei is volgens Agoria mee te danken aan een beperking van de loonkosten, waardoor de concurrentiekracht van de Vlaamse ondernemingen is verbeterd. Naast die inspanningen wordt ook gewezen op een gerichte aandacht voor innovatie en internationalisering.