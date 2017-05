De 10 mooiste natuurwonderen van de Verenigde Staten

1. De Grand Canyon – Arizona

pixabay

De Verenigde Staten is een land met ongekend natuurschoon. Natuurlijk is ieder land bijzonder, maar het aantal natuurwonderen dat je hier vindt is ongekend. We zetten de mooiste 10 natuurwonderen van de Verenigde Staten – in willekeurige volgorde – voor je op een rijtje!

Het rijtje is willekeurig, maar er moet natuurlijk één natuurwonder bovenaan staan en dat is de Grand Canyon. Het is ‘s werelds mooiste voorbeeld van erosie: de harde wind en de rivier de Colorado hebben samen met vulkanisme voor een spectaculaire canyon gezorgd. Op ieder plekje in de Grand Canyon is het uitzicht er eentje om stil van te worden. De mooiste momenten om de Grand Canyon te bezoeken zijn bij zonsopkomst en bij zonsondergang, het rode gesteente krijgt dan een prachtige gouden, glinsterende gloed. Een uitzicht dat je nooit meer zult vergeten!