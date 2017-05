Obama droomde er ooit van zoals Donald Trump te worden

Barack Obama vroeg Sheila Miyoshi Jager, een blanke vrouw van Duits-Japanse afkomst en met wie hij jarenlang een relatie had, tweemaal ten huwelijk. Maar hij besliste uiteindelijk dat haar ras zijn politieke ambities dreigde te dwarsbomen. Daarna huwde hij zijn huidige vrouw, Michelle Robinson.

Dat staat le lezen in het boek ‘Rising Star: The Making of Barack Obama’ van auteur David Garrow. ‘Ook nadat hij reeds met Michelle verkeerde, bleef hij contacten onderhouden met Jager’, schrijft Garrow. Iets waar Jager zich altijd slecht over zou blijven voelen.

Jager geeft nu les in Ohio en bevestigt dat de ex-president haar tweemaal ten huwelijk vroeg, maar dat ze hem onder druk van haar ouders – die vonden dat ze te jong was – afwees.

Verderop in het boek schrijft Garrow dat Obama uiteindelijk besliste om zijn politieke ambities na te streven en dat hij als African­-American vond dat daar ook een zwarte vrouw bij paste.

Volgens Jager was Obama super-ambitieus en wist hij al in 1987 – ongeveer een jaar nadat ze met hem was beginnen verkeren – dat hij president wilde worden.

Obama: ‘Ik ben misschien nog geen Donald Trump…’

Opmerkelijk: In de biografie wordt een passage geciteerd die Obama tijdens zijn studie aan de universiteit van Harvard schreef over de kansen die Amerika biedt. Indien hij het niet zou gemaakt hebben, zouden zijn kinderen dat zeker doen:

“Ik ben misschien nog geen Donald Trump, maar wacht maar; indien ik niet succesvol ben, zullen mijn kinderen het wel worden.”