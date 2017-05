Belgisch gezinnen kopen steeds meer Spaans vastgoed

Het voorbije jaar zijn in Spanje 3.243 eigendommen door Belgische partijen gekocht. Dat betekende een stijging met 10 procent tegenover het jaar voordien.

Dat blijkt uit een rapport van de vastgoedgroep Azull, gespecialiseerd in de verkoop van Spaans vastgoed.

Het transactievolume ligt zelfs veertien tien keer hoger boven het niveau van tien jaar jaar geleden.

Er kunnen volgens Azull verschillende redenen worden gegeven voor de toenemende interesse vanuit België voor Spaanse immobiliën. Daarbij wordt verwezen naar voordelige vastgoedprijzen, goedkope vliegtuigverbindingen, het onveiligheidsgevoel in andere landen en investeringen voor de volgende generaties.

Azull merkt op dat op de Spaanse vastgoedmarkt vorig jaar een gemiddelde prijs van 150.000 euro werd geregistreerd. Dat vertegenwoordigde weliswaar een stijging met 5 procent tegenover het jaar voordien, maar dat niveau ligt nog altijd 30 procent onder de prijzen die tien jaar geleden, net voor het uitbreken van de financiële crisis, werden gehanteerd.

Daarnaast wordt aangegeven dat de interesse voor de Turkse vastgoedmarkt, die vijf jaar geleden grote bijval genoot, door de politieke ontwikkelingen in het land gevoelig is teruggevallen. Bovendien worden vanuit alle Belgische luchthavens goedkope vliegtuigverbindingen naar Spanje aangeboden.

Costa Blanca

Tegenover de krant Het Laatste Nieuws merkt Azull op dat Spanje ook een grotere aantrekkingskracht uitoefent dan Frankrijk of Italië. In Frankrijk heeft men immers minder zekerheid op gunstige weersomstandigheden, terwijl in Italië veel minder grote vastgoedprojecten zouden worden ontwikkeld.

De Costa Blanca was ook vorig jaar met 1.260 transacties bij de Belgische kopers de populairste regio, gevolgd door Andalusië en de Costa del Sol (916) en de Canarische Eilanden (553).

Tevens is gebleken dat Belgische kopers ook relatief grote panden wensen, want 30 procent van de transacties had betrekking op vastgoed met een oppervlakte van meer dan honderd vierkante meter. Klanten uit onder meer Nederland en Frankrijk zouden vaker interesse tonen in kleinere panden.