De nabestaanden van de slachtoffers van twee terroristische aanslagen in de Verenigde Staten hebben de bedrijven Google, Twitter en Facebook voor de rechtbank gedaagd.

Gezegd wordt dat de geviseerde partijen steun verlenen aan terreur, aangezien ze bewust hebben toegelaten dat propaganda van de terroristische organisatie Daesh kon worden verspreid.

De nabestaanden beweren dat Twitter en Facebook en YouTube door de terreurorganisatie werd gebruikt voor de verzameling van sponsorgelden, het aantrekken van nieuwe leden en de promotie van aanslagen.

In de aanklacht wordt gemeld dat de internetbedrijven een cruciaal aandeel hebben gehad in de terroristische aanslagen in San Bernardino en Orlando.

Algoritmes

“Hoewel de daders van de aanslagen nooit rechtstreeks contact met Daesh hebben gehad, werden hun acties rechtstreeks beïnvloed door de sociale media die door de terreurorganisatie werden gebruikt,” aldus het advocatenkantoor dat de nabestaanden vertegenwoordigt.

“Zonder het bestaan van Twitter, Facebook en Google zou Daesh nooit de explosieve groei hebben gekend die de voorbije jaren kon worden opgetekend.” De bedrijven worden er dan ook van beticht te hebben meegewerkt aan internationaal terrorisme en doodslag.

“Bedrijven zoals Google, Twitter en Facebook bieden niet alleen steun aan terroristische activiteiten, maar profiteren er ook zelf van,” wordt in de klacht nog aangevoerd.

De bedrijven zelf verwijzen naar een wetgeving uit het midden van de jaren negentig, waarin is bepaald dat ze niet als de uitgever of spreekbuis kunnen worden beschouwd van informatie die door een andere content-provider werd aangeleverd.

Volgens sommige experts zou echter het gebruik van geheime en complexe algoritmes door de ondernemingen om gebruikers naar content te leiden, tegen die principes een inbreuk kunnen vormen.

Facebook en Google hebben benadrukt maatregelen te nemen om de verspreiding van terroristische content tegen te gaan. (mah)