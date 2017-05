Anorexia in de modewereld: Frankrijk verplicht medisch certificaat + vermelding ‘bewerkte foto’

Foto’s voor commercieel gebruik waarop het lichaam en de vormen van mannequins zijn bewerkt met speciale software zoals Photoshop zullen vanaf 1 oktober in Frankrijk de vermelding ‘bewerkte foto’ (‘photographie retouchée’) moeten dragen. Dat staat te lezen in het Franse Journal officiel , het equivalent van ons staatsblad.

De verplichting geldt voor elke foto die voor reclamedoeleinden wordt gebruikt op internet, op affiches, in de pers, catalogi en prospectussen. De Fransen willen op die manier anorexia en andere eetstoornissen bestrijden. Het decreet werd in het kader van de wet op de gezondheid gestend in januari 2016 en treedt 22 maanden later in voege.

Medisch certificaat tegen anorexia

Een ander onderdeel van het decreet treedt met onmiddellijke ingang in werking: Franse en Europese mannequins die in Frankrijk willen werken zullen een medisch certificaat moeten voorleggen, waaruit moet blijken dat ze niet te mager zijn.

Zo’n 600.000 Fransen hebben te lijden onder eetstoornissen, waarvan 40.000 aan anorexia lijden. Eetstoornissen is de op één na belangrijkste doodsoorzaak bij Franse 15- tot 24-jarigen, na wegongevallen.