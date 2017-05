Millennials superfood: slecht weer maakt avocado onbetaalbaar

Avocado’s, de favoriete vrucht van vele millennials, dreigt straks onbetaalbaar te worden. Slechte weersomstandigheden in Californië en Mexico liggen aan de oorzaak van een schaarste, die straks ook Europa zal treffen.

In Californië worden dit jaar 50 à 60% minder avocado’s geoogst, in Mexico wordt een daling van 20% vooropgesteld.

Door de problemen in voornoemde gebieden gaan avocado’s die in Peru worden geoogst straks richting de VS – ‘s werelds grootste consument van het groene fruit – en niet Europa. In de VS is men namelijk bereid hogere prijzen te betalen.

Nu het aanbod van de belangrijkste leveranciers – voornamelijk landen in Latijns-Amerika – steeds verder daalt en de vraag naar dit ‘superfood’ wereldwijd blijft stijgen, bereiken de prijzen historische records.

De avocado is erg populair

Avocado’s zijn erg populair omdat de olie in de vrucht voornamelijk uit onverzadigde vetten bestaat en daarom een gunstige invloed op het cholesterolgehalte heeft. De avocado bevat ook veel mineralen zoals ijzer en kalium en is tevens rijk aan proteïne.

Avocado-bomen wisselen ‘goede jaren’ af met ‘matige jaren’. Wanneer een boom een goed jaar achter de rug heeft, moet die het jaar dat daar op volgt herstellen, waardoor ie minder avocado’s produceert. Wanneer zo’n matig jaar ook nog eens wordt verstoord door slecht weer, gaan de prijzen snel de hoogte in.

Wie avocado zegt, denkt… Mexico

De belangrijkste producent wereldwijd blijft Mexico, dat op jaarbasis bijna anderhalf miljoen ton avocado’s produceert. Chili volgt op een tweede plaats met 368.800 ton.

Mexicaanse Hass-avocado’s kosten vandaag meer dan dubbel zo duur als begin dit jaar. In een aantal Amerikaanse restaurants is avocado ondertussen zelfs van het menu verdwenen.

De schaarste komt daar boven op ook nog eens op een moment dat de Europese consumptie almaar blijft stijgen. Dat is deels het gevolg van een trend die vooral door millennials is ingezet en waarbij gezonde en lichtere maaltijden steeds belangrijker worden. In Europa wordt vandaag dubbel zo veel voor een avocado betaald als 8 jaar geleden. De belangrijkste Europese markten voor avocado’s zijn het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.

China

Ook consumenten in minder ontwikkelde markten als Turkije en China zijn vragende partij voor dit ‘superfood’. Zo is de consumptie van avocado’s in het Verenigd Koninkrijk de voorbije jaren met 30% gestegen, in China zelfs met 250%. Dat land is nu wereldwijd de 11-de grootste aankoper van dit fruit.