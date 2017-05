De 7 mooiste Franse dorpjes

Les Plus Beaux Villages de France

Frankrijk in de zomer: dan denk je aan ‘s morgens een verse baguette halen, overdag struinen door lieflijke dorpjes en genieten van lange, zwoele zomeravonden met iedere avond Franse wijn. Het is het perfecte land om te roadtrippen, want dit land is zó groot en veelzijdig, dat van dorpje naar dorpje reizen de leukste manier is om de mooiste plekken van Frankrijk te ontdekken. Maar wat zijn nu de mooiste Franse dorpjes? Welke mag je niet missen?

De dorpjes in onze top 7 zijn een mix van onze eigen favoriete dorpjes en de pareltjes uit de lijst Les Plus Beaux Villages de France. Want mooi is natuurlijk super subjectief. Sinds begin jaren ’80 maakt een Franse associatie een ‘soort van’ objectieve ranglijst. Dorpen die minder dan 2.000 inwoners hebben, plus minimaal twee officieel beschermde monumenten, die komen in aanmerking voor het label Les Plus Beaux Villages de France. Ze zijn allemaal verzameld in deze handige kaart, waarbij opvalt dat je voor de mooiste dorpjes richting Zuid-Frankrijk moet. Op de kaart staan er nog steeds een heleboel (zo’n 150) en dus hebben wij onze favorieten daaruit geselecteerd. Hier komen ze.

1. Castelnou – Pyrénées-Orientales

In Castelnou ga je terug in de tijd. Een hele tijd terug, naar de middeleeuwen om precies te zijn. Castelnou ligt in het zuiden van Frankrijk, in het departement Pyrénées-Orientales, niet ver van Perpignan vandaan. Zodra je de monumentale poort van het dorp door bent gegaan, wandel je door de schilderachtige straatjes en kijk je je ogen uit over de oude stadsmuren en het kasteel. In de zomer staat alles hier ook nog een prachtig in bloei en is Castelnou echt een plaatje om te zien. Daar komen alleen wel aardig wat vakantiegangers op af….