Waarom koopt een 116-jarig non-techbedrijf een online receptensite?

Whirlpool, ‘s werelds grootste producent van huishoudapparaten – denk aan koelkasten, wasmachines en ovens – heeft de online receptenzoekmachine Yummly overgenomen voor een niet nader genoemd bedrag. Twee bedrijven die op het eerste zicht niets, maar dan ook niets, met elkaar te maken hebben.

Whirlpool is een beursgenoteerd non-tech bedrijf dat 116 jaar oud is en een omzet van meer dan 20 miljard dollar kan voorleggen.

Yummly? Nooit van gehoord

Yummly is een receptenzoekmachine met 20 miljoen gebruikers, waar je ook shoppinglijstjes kan creëren of eten en kookgerei kopen, die dan in een specifiek aantal regio’s worden geleverd. Yummly bestaat 8 jaar en wordt ondertussen gewaardeerd op 100 miljoen dollar, een enorm bedrag voor een receptensite. Het bedrijf haalde de voorbije jaren 23 miljoen euro op in verschillende kapitaalrondes. De belangrijkste concurrenten van Yummly zijn Google – uiteraard – en Pinterest.

De ‘connected kitchen’ van Whirlpool

Toch is Whirlpool niet volledig tech-vreemd en bewjst de overname nogmaals hoe ook traditionele, non-techbedrijven zich wapenen in de strijd tegen de stilaan allesoverheersende GAFA’s (Google – Amazon – Facebook – Apple) van deze wereld.

Whirlpool werkt al samen met een reeks tech-begaafde chefs in zijn “connected kitchen,” die futuristische eigenschappen ontwikkelt, zoals sensoren die eten op je aanrecht kunnen detecteren en je dan gaan vertellen hoe je het moet bereiden, zoals in dit filmpje wordt gedemonstreerd.

Concurreren met Pinterest

Hoe beide bedrijven gaan samenwerken blijft een onbeantwoorde vraag. Yummly zou kunnen worden geïntegreerd in de ‘connected kitchen’ om recepten voor te stellen voor het eten dat in je ijskast zit. Ook kan de site als verkoopkanaal worden ingezet voor het kookgerei dat Whirlpool produceert.

De zoekmachine Yummly van haar kant rekent wellicht op de niet onbelangrijke cashreserves van Whirlpool om haar aanbod verder uit te breiden en beter te kunnen concurreren met Pinterest – dat 8 keer meer maandelijkse actieve gebruikers telt, waarvan vele de site enkel bezoeken om recepten te raadplegen. Pinterest heeft recent ook een visuele zoekmachine gelanceerd, Lens genaamd.