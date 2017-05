Nu dat nog… Facebook wil ook het tv-reclamegeld

Facebook zal sneller dan verwacht een grote stap zetten op gebied van entertainment: ergens medio juni start het bedrijf van Mark Zuckerberg met de lancering van eigen tv-shows. Het bedrijf werkt aan de ontwikkeling van zo’n 24 shows die binnen een goede maand al in première kunnen gaan. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Business Insider.

In februari van dit jaar raakte bekend dat Facebook werkt aan de productie van eigen TV-shows. Duidelijk is inmiddels dat ze mikken op twee soorten content: een klein aantal, wat langere, kwalitatieve producties, stijl House of Cards bijvoorbeeld. Daarnaast komen er ook wat makkelijker te bekijken, 5 tot 10 minuten durende shows, de meer ‘snackable’ content, die iedere 24 uur vernieuwd wordt.

Facebook? Ads everywhere

Mark Zuckerberg wil dat gebruikers naar het platform komen voor ‘episodic content.‘ Maar het is natuurlijk onderdeel van een veel grotere strategie om nog meer dollars af te snoepen van de miljarden die nog jaarlijks aan advertenties op televisie uitgegeven worden.

Een potentieel grote nieuwe markt om aan te boren aangezien ze de limiet van het aantal ads dat ze op onze Facebook-nieuwsfeed kunnen vertonen zo goed als bereikt hebben.

Eigen content

Het nieuws komt overigens enkele dagen nadat ook YouTube naar buiten heeft gebracht een heel aantal eigen, nieuwe en exclusieve shows uit te gaan zenden. Iets waar natuurlijk ook Netflix vol op inzet, de productie van eigen shows. En waar ook Amazon, HBO en Hulu volop mee bezig zijn. Het begint een volwassen markt te worden, en dat is mogelijk slecht voor kabelmaatschappijen, want hiermee zal de cord cutting (het schrappen van traditionele kabelabonnementen ten voordele van internet) trend alleen maar doorzetten. Zoals je op onderstaande grafiek met de kijkcijfers van het kabel-sportnetwerk ESPN kan zien is deze tendens in de VS al volop ingezet.

