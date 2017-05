“Je kind in een zelfrijdende wagen zonder chauffeur steken, dat bestaat binnen 10 jaar nog altijd niet”

De krant De Tijd publiceerde afgelopen weekeinde in een speciale bijlage een portret van 50 Belgen die een belangrijke rol spelen in de globale technologische revolutie.

Eén van hen is Marc Pollefeys (46), specialist in 3D-computerbeelden die bij Microsoft de HoloLens moet perfectioneren. Die doet een opgemerkte uitspraak inzake zelfrijdende wagens. Pollefeys:

“De komende vijf jaar gebeurt er niets met zelfrijdende auto’s. Toyota en Mercedes zijn wel goed bezig. Ze proberen een auto stap voor stap veiliger te maken. Systemen om een auto autonoom op de autosnelweg te laten rijden of een automatische noodrem kunnen snel standaard worden.

Maar in een stad je kind in een zelfrijdende Uber steken en het zonder chauffeur naar de sportles laten brengen, dat bestaat binnen tien jaar nog altijd niet.

De alternatieve taxidienst Uber wil binnen een paar jaar een zelfrijdende auto lanceren, maar het gaat zich de miserie inrijden. Het is zeer makkelijk om een systeem te bouwen dat voor 99,9 procent van de tijd de juiste beslissingen neemt. Maar als een auto op 1.000 kilometer 999 kilometer vlot rijdt en op één plaats zwaar in de fout gaat, is dat een groot probleem.”

Waarom is dit belangrijk?

Er gaat geen dag voorbij of de media komen met berichten alsof de introductie van de volledig autonoom rijdende wagen iets voor morgen is. Elon Musk zei vorige maand nog op een TEDTalk in Vancouver, dat Tesla’s eind dit jaar volledig autonoom zullen kunnen rijden van Los Angeles tot New York City (Beide steden worden gescheiden door een afstand van een kleine 5.000 kilometer.) Musk voegde er aan toe dat daarbij nog steeds een chauffeur nodig zal zijn, maar nog volgens hem is tijd waarin zelfrijdende wagens niet langer assistentie van een mens nodig zullen hebben vlakbij. Hij schat die tijdsspanne op 2 jaar. Beide steden worden gescheiden door een afstand van een kleine 5.000 kilometer.

De rat race om de eerste zelfrijdende wagen

Mensen als Musk en andere autoconstructeurs zijn in een rat race gewikkeld om als eerste een kant-en-klare zelfrijdende wagen op de markt te brengen. Daarbij wordt om marketingredenen vaak gegoocheld met termen als zelfrijdend en autonoom.

Pollefeys bevestigt hier dus dat autoconstructeurs zeer ver gevorderd zijn in hun plannen, maar dat 99,9% onvoldoende is wanneer het om een mensenleven gaat.