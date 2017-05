Vals alarm: technologie vernietigde nooit minder jobs dan vandaag

In tegenstelling tot wat vaak wordt verteld, ondergaat de arbeidsmarkt allerminst een nooit geziene technologische disruptie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Information Technology and Innovation Foundation.

Uit het onderzoek moet blijken dat het jobverlies door nieuwe technologieën zich in de VS op een historische laagtepunt bevindt. “Het wordt hoog tijd dat we stoppen met panikeren over deze technologische disruptie en aanvangen met het verbeteren van de productiviteit door meer technologische innovatie,” zeggen de onderzoekers.

Ze besluiten hun onderzoek met volgende 3 adviezen voor beleidsmakers:

1. Haal diep adem en kalmeer

De disruptie op de arbeidsmarkt is niet ongewoon hoog, ze is ongewoon laag. Voorspellingen dat een volgende tech startup de menselijke arbeid definitief zal vervangen zijn overdreven, net als ze dat altijd geweest zijn.

2. Als er al een risico bestaat is het dat de technologische veranderingen en de daaruit voortvloeiende productiviteitsgroei te traag, eerder dan te snel zullen zijn

Daarom moeten beleidsmakers niet proberen de veranderingen te vertragen, integendeel, ze moeten het proces van creatieve destructie net versnellen. Anders dreigt de verbetering van de levensstandaard de huidige onmogelijk te kunnen versnellen. Dit betekent dat men moet vermijden toe te geven aan de belangen van de marktleiders die disruptie proberen tegen te werken.

3. Beleidsmakers moeten meer doen om de herscholing te vergemakkelijken van arbeiders die hun job verliezen

Dat geldt ongeacht het jobverlies en ongeacht of het beleid dit proces wil versnellen of vertragen. Of deze verliezen een gevolg zijn van recessies in zakelijke cycli van korte termijn of van trends die het natuurlijke verlies van jobs veroorzaken is daarbij irrelevant.