Facebook betalend maken? Egypte gaat het doen

In Egypte bekijkt de overheid een aantal mogelijke maatregelen om een grotere controle over de activiteiten op de platformen van sociale media zoals Facebook te verwerven.

De ingrepen zouden de autoriteiten volgens de initiatiefnemers een instrument kunnen bezorgen om terrorisme en extremisme te bestrijden.

Opgemerkt wordt dat een grotere controle over sociale media noodzakelijk is om de nationale veiligheid te garanderen. Ook wordt betoogd dat de maatregelen vrouwen zou beschermen tegen misbruik door onder meer het ongewenst verspreiden van beeldmateriaal.

Volgens critici is het echter vooral de bedoeling om tegenstanders van de regering van de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi het zwijgen op te leggen.

Reclame

In het Egyptische parlement worden verschillende wetsvoorstellen over het gebruik van sociale media zoals Facebook bekeken. Daarbij wordt onder meer gedacht aan de koppeling van accounts op sociale media aan het nationale bevolkingsregister, zodat een databank over gebruikers van de platformen zou kunnen worden gecreëerd.

Volgens een tweede voorstel zou een betalende registratie kunnen worden geëist vooraleer een toegang tot sociale media zou kunnen worden verstrekt. Tenslotte wordt ook gedacht aan de creatie van een eigen sociaal netwerk onder de exclusieve controle van de Egyptische overheid, waarbij de staat door reclamewerving bovendien inkomsten zou kunnen genereren.

Gebruikers die zouden weigeren om zich te registreren, zouden gesanctioneerd worden met boetes van ruim 250 euro. Recidivisten zouden een celstraf van zes maanden riskeren.

Critici merken echter op dat een aantal voorstellen onrealistisch zijn, aangezien de Egyptische overheid geen enkele controle heeft over de internationale sociale mediabedrijven.

Anderzijds wordt opgemerkt dat de controle op het sociale mediagebruik een inbreuk tegen de privacy van de burgers zou betekenen. Tenslotte wordt aangevoerd dat gebruikers met malafide intenties niet door de ingrepen van de overheid zullen worden afgeremd en andere kanalen zullen vinden om te communiceren. (mah)