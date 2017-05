Anonymous: “Bereid je voor op wat komen gaat”

Het hackerscollectief Anonymous heeft in een videoboodschap gewaarschuwd voor een Derde Wereldoorlog. Die zou worden ingezet op het Koreaanse schiereiland.

“Bereid je voor op wat komen gaat,” waarschuwt de groep in een video die het op zijn YouTube-kanaal heeft gepubliceerd (zie onder). De groep maakt gewag van een ”globaal vernietigend conflict, zowel voor het milieu als op economisch vlak”.

“Alle signalen van een sluimerend conflict zijn zichtbaar op het Koreaanse schiereiland. Nu alle landen hun strategische pionnen in stelling brengen, dreigt, in tegenstelling tot eerdere globale conflicten – en ondanks het feit dat ook nu grondtroepen zullen worden ingezet – een snel, brutaal en hevig conflict”.

“Dit is een echte oorlog met globale gevolgen, waarbij drie wereldmachten worden betrokken. Andere landen zullen verplicht worden partij te kiezen”.

De onvoorspelbare Donald Trump

Het hackerscollectief baseert zijn claim “op rapporten die willen dat Chinese burgers gevraagd worden Noord-Korea verlaten, op de recente Amerikaanse proeven in Californië met de Minuteman III intercontinentale raketten, op de recente Amerikaanse militaire aanwezigheid in Australië en de militaire activiteit in Japan”.

Volgens Anonymous wil China tegen elke prijs een oorlog vermijden. Economisch zou dat een ware ramp voor het land betekenen, omdat het dan met een enorme instroom aan Noord-Koreaanse vluchtelingen te kampen zal krijgen.

De groep besluit door te stellen dat “wanneer de onvoorspelbare Donald Trump de hand reikt aan mensen zoals president Rodrigo Duterte van de Filippijnen, men zich vragen mag beginnen stellen”.

Duterte van zijn kant heeft de Verenigde Staten reeds geadviseerd Kim Jong-un met rust te laten.