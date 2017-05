Belgische consument koopt vaker huismerken

De Belgische consument toont bij de aankopen in de supermarkt een toenemende interesse in de huismerken van de ketens.

Dat blijkt uit een rapport van het vakblad RetailDetail en het onderzoeksbureau Nielsen, waarin wordt aangegeven dat 86 procent van de klanten in de Belgische supermarkten evenveel of meer huismerken kopen dan één jaar geleden.

Slechts 8 procent getuigde minder huismerken aan te kopen, terwijl 3 procent te kennen gaf nooit dergelijke producten aan te kopen.

Er wordt opgemerkt dat het prijsverschil met de A-merken op zeven jaar van 78 procent tot 90 procent is gestegen. Inmiddels vertegenwoordigen huismerken ruim de helft van het volledige aanbod in de Belgische supermarkten.

Grenzen

De onderzoekers merken in de krant Het Laatste Nieuws op dat de consumenten van mening zijn dat de voedselprijzen in België te snel stijgen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt vooral bij de grote merken.

De huismerken hebben die prijsstijgingen veel minder gevolgd, waardoor de kloof met de A-merken sterk is toegenomen en de consument sneller wordt aangezet de overstap te maken.

In waarde hebben de huismerken in België inmiddels een marktaandeel van meer dan 36 procent. Experts merken daarbij op dat de huismerken trends kunnen volgen en dus niet de kosten voor de ontwikkeling en marketing van nieuwe producten moeten dragen.

Er wordt opgemerkt dat inmiddels alle retailers een assortiment huismerken hebben uitgebouwd. In het verleden hadden alleen discounters zoals Aldi of Lidl eigen merken, maar inmiddels hebben ook ketens zoals Colruyt, Delhaize of Carrefour een gelijkaardig assortiment gelanceerd.

Door deze trends wordt de grens tussen de klassieke retailers en de discounters, die nu ook een aantal A-merken in hun aanbod hebben, steeds vager.

De experts wijzen erop dat op dit ogenblik de huismerken in nagenoeg alle categorieën marktaandeel winnen. Alleen de sector van de alcoholische dranken vormt daarop een uitzondering.